»Bili sva si zelo blizu.« Manekenka po letih potrdila govorice o razmerju z igralko

O domnevni romanci med Caro Delevingne in Amber Heard se je govorilo že pred leti, vendar takrat nobena od njiju govoric ni komentirala. Sedaj pa se je Delevingnova o njunem odnosu odkrito razgovorila v podkastu. V pogovoru z Louisom Therouxom je 33-letna manekenka razkrila, da sta bili z Amber Heard dolgo časa zelo povezani.

»Dolgo sva si bili zelo blizu,« je povedala in dodala, da se je njun odnos sčasoma zapletel. Potrdila je, da sta bili skupaj v obdobju, ko sta se Amber Heard in Johnny Depp ločevala, ter namignila, da je bil zvezdnik zaradi njunega odnosa zelo ljubosumen. Amber Heard in Johnny Depp sta se poročila februarja 2015, igralka je zahtevo za ločitev vložila maja 2016. Ločitveni postopek se je uradno končal januarja 2017.

Cara Delevingne in Amber Heard sta prijateljici že od leta 2014, govorice o njuni romanci pa so se razširile poleti 2016, ko so ju pogosto videvali, kako sta se skupaj udeleževali družabnih dogodkov, zato so številni ugibali, da je njuno prijateljstvo preraslo v ljubezensko razmerje. Pred kratkim je Cara v podkastu Call Her Daddy razkrila tudi, da so ji intimni odnosi s prijateljicami pomagali bolje razumeti lastno spolnost. »V tem sem našla občutek varnosti. To ne pomeni, da smo bile vse lezbijke. Vse smo imele fante in karkoli se zgodi za zaprtimi vrati, ni nujno nekaj, kar bi določalo tvojo identiteto,« je dejala.

Leta 2020 je Josh Drew, nekdanji mož Amberine prijateljice, trdil, da naj bi Elon Musk med njenim zakonom z Johnnyjem Deppom imel intimno razmerje tako z Amber kot s Caro. Musk je te navedbe odločno zanikal. Za Page Six je povedal, da s Caro nikoli ni imel intimnega odnosa. »Cara in jaz sva prijatelja in to bi tudi sama potrdila. Poleg tega želim ponovno poudariti, da sva z Amber začela hoditi približno mesec dni po tem, ko je vložila zahtevo za ločitev,« je izjavil. Dodal je še: »Mislim, da med njenim zakonom z Johnnyjem Deppom sploh nisem bil v njeni bližini.«

Elon Musk in Amber Heard sta bila v zvezi leta 2017. Po razhodu je bila Amber Heard v več razmerjih, med drugim tudi s fotografinjo Bianco Butti. Preselila se je v Madrid, kjer je začela novo življenjsko poglavje. Leta 2021 je s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko Oonagh Paige Heard, lani je postala še mama dvojčkov Agnes in Ocean. Cara Delevingne je že štiri leta v zvezi z glasbenico Minke, povzema OK Magazine.