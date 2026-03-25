  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

Bill Cosby jo je v limuzini napil, nato omamil in posilil

Nekdanji zvezdnik mora žrtvi plačati 19,25 milijona dolarjev. Na sojenju se zločina ni spomnil, ni pa pozabil omeniti, da nima denarja,
Bill Cosby leta 2018, ko je prispel na sodišče zaradi procesa, v katerem je bil obtožen spolnih zlorab. FOTO: Brendan Smialowski/Afp

V tožbi Donne Motsinger proti igralcu je bila priča tudi Andrea Constand, prav tako Cosbyjeva žrtev. Foto: Reuters

V priljubljeni komični nanizanki Cosbyjevi je igral dobrodušnega očka. FOTO: Promocijsko gradivo

STA
 25. 3. 2026 | 05:11
3:11
A+A-

Ameriški filmski zvezdnik Bill Cosby, televizijski komik in zvezdnik oddaje The Cosby Show, je v ponedeljek na sodišču v Los Angelesu izgubil tožbo Donne Motsinger, ki ga je obtožila, da jo je leta 1972 spolno napadel. Takrat je bila zaposlena v eni od restavracij blizu San Francisca, ki jo je obiskoval Cosby. Motsingerjevi mora plačati 19,25 milijona dolarjev (16,5 milijona evrov). V tožbi je trdila, da jo je nekega dne, ko se je vračala domov iz službe, povabil na njegovo komično predstavo. V limuzini ji je dal vino in v njegovi garderobi v gledališču ji je postalo slabo, nakar ji je dal tableto, za katero je trdil, da je aspirin. Nazadnje sta jo dva moška odnesla v Cosbyjevo limuzino, nato pa se je zbudila gola doma v svoji postelji in ugotovila, da je bila omamljena in posiljena.

88 LET ima igralec.

Cosbyjevi odvetniki so v procesu navedbe zavrnili in trdili, da ni dokazov za obtožbe, ter napovedali pritožbo. Nekdanji zvezdnik je vedno vztrajal, da ni nikogar spolno napadel, ampak so bili vsi spolni odnosi z ženskami prostovoljni. Oseminosemdesetletni Cosby, ki na procesu ni pričal, je bil pred leti že obsojen na 10 let zapora, ker je omamljal ženske in jih potem spolno zlorabljal. Ko je že prestal tri leta zaporne kazni, je leta 2012 višje sodišče obsodbo razveljavilo iz proceduralnih razlogov. V tožbi Motsingerjeve je pod prisego dal izjavo, v kateri je dejal, da se spomni, da sta bila skupaj v limuzini in da je želel imeti z njo spolni odnos, vendar se ne spomni, ali sta ga imela. Izjavil je tudi, da je zaradi tožb ostal brez dela in denarja. »Moje premoženje je šlo navzdol kot podmornica brez motorja,« je dejal po navedbah New York Timesa. Časopis še navaja, da je Cosby lani prodal vrstno hišo na Manhattnu za 28 milijonov dolarjev, še vedno pa ima hiši v Pensilvaniji in Massachusettsu.

Moje premoženje je šlo navzdol kot podmornica brez motorja.

Donna Motsinger ga je lahko tožila kljub izteku zastaralnega roka, ker je Kalifornija skupaj z nekaterimi drugimi ameriškimi državami spremenila zakonodajo in podaljšala roke zastaranja, kar je v prid žrtvam spolnih zlorab. K tem spremembam je zagotovo pripomoglo tudi gibanje Jaz tudi, ko so ženske začele obtoževati slavne in mogočne spolnih zlorab. Na sodnem procesu Donne Motsinger je kot priča nastopila tudi Andrea Constand, zaradi katere so Cosbyja obsodili in poslali v zapor v Pensilvaniji, potem ko je porota v sodnem procesu ugotovila, da jo je omamil in spolno napadel. Potem ko je vrhovno sodišče Pensilvanije razveljavilo obsodbo zaradi proceduralnih napak, je Cosbyja leta 2022 civilno tožila Judy Huth, ki je prepričala poroto, da jo je zvezdnik leta 1975 spolno napadel v Playboyevi graščini v Los Angelesu, ko je bila stara 16 let.

Bill Cosbysojenjespolni napadposlistvo
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki