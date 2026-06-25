Bill Gates priznal nezvestobo in razkril imeni dveh žensk: »Epsteina ne bi smel nikoli srečati«

Pomembne podrobnosti z zaslišanja Billa Gatesa pred kongresom so zdaj prišle v javnost, potem ko je tehnološki mogotec in filantrop priznal, da so bile nekatere navedbe iz tako imenovanih Epsteinovih dokumentov resnične. Soustanovitelj Microsofta je v začetku tega meseca pričal pred kongresom in odborom za nadzor predstavniškega doma ter dejal, da je Jeffrey Epstein izvedel za njegovo nezvestobo in naj bi te informacije skušal uporabiti za to, da bi »obnovil njun odnos«.

Tehnološki milijarder je povedal, da je takrat »Epstein postal seznanjen z občutljivimi informacijami o mojem zasebnem življenju«, vključno z dejstvom, da je varal svojo ženo Melindo in da naj bi Epstein te informacije uporabil za ponovno vzpostavitev stikov z njim. Dejal je: »Ta razmerja niso imela nobene povezave z mojimi stiki z Epsteinom, vendar so bila boleča za mojo družino. Kot lahko javnost zdaj vidi iz objavljenih dokumentov, je Epstein skušal uporabiti informacije o moji nezvestobi – poleg številnih laži, ki jih je dodal povrhu – da bi me prisilil v ponovno navezavo stikov z njim. Pri tem ni bil uspešen, vendar to kaže na nekatere načine, kako je skušal izkoristiti svoje stike z mano za uresničevanje lastnih ciljev. Nikoli se sploh ne bi smel srečati z Epsteinom.«

Javnosti so zdaj razkrili še več podrobnosti z zaslišanja 10. junija, med drugim tudi to, da je Gates razkril identiteti dveh žensk, s katerima je imel spolne odnose. Že pred tem so mediji poročali, da je imel Gates med zakonom z Melindo razmerji z dvema Rusinjama, na zaslišanju pa ju je imenoval kot igralko bridža Milo Antonovo in jedrsko znanstvenico Karimo Nigmatulino.

Januarja je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo elektronsko sporočilo, ki ga je domnevno pripravil Epstein v imenu enega od Gatesovih zaposlenih, Borisa Nikolica, ki se je pripravljal na odhod s položaja znanstvenega svetovalca. »Čeprav mi je bilo prijazno predlagano, da po šestih letih dela preidem na novo delovno mesto in da mi bo Bill, po njegovih besedah, namenil velikodušen odpravninski paket, menim, da bi bilo nepošteno do samega sebe in svoje prihodnosti, če ne bi priznal, da sem Billu pomagal pridobivati droge za spopadanje s posledicami spolnih odnosov z ruskimi dekleti, mu pomagal pri nezakonitih srečanjih s poročenimi ženskami in bil zaprošen za zagotavljanje zdravila Adderall za bridž turnirje,« je pisalo v osnutku elektronskega sporočila.

»Menim, da svojim prijateljem in bodočim sodelavcem dolgujem priznanje moralnega neuspeha, prošnjo za odpuščanje in nadaljevanje svojega življenja.« Čeprav je Gates na zaslišanju potrdil navedbe o spolnih odnosih z ruskima ženskama, še naprej zanika druge obtožbe iz Epsteinovih dokumentov, med drugim trditev, da se je glede spolno prenosljive bolezni obrnil na Epsteina.

Poudaril, da nikoli ni obiskal zloglasnega Epsteinovega otoka

Njegov predstavnik je dejal: »Te trditve – ki prihajajo od dokazano lažnive in zamerljive osebe – so popolnoma absurdne in povsem neresnične. Edino, kar ti dokumenti dokazujejo, je Epsteinovo razočaranje, ker ni imel trajnega odnosa z Gatesom in skrajnosti, do katerih je bil pripravljen iti, da bi ga ujel v past in ga očrnil.«

Sedemdesetletnik je prav tako ponovno poudaril, da nikoli ni obiskal zloglasnega Epsteinovega otoka, in da ni sodeloval pri nobenih nezakonitih dejavnostih z mladoletniki niti jim ni bil priča. »Nikoli nisem bil priča niti nisem imel nobenega razloga za domnevo, da se Epstein ukvarja s trajajočimi kriminalnimi dejavnostmi. Nikoli nisem obiskal njegovega otoka, njegovega ranča ali njegovega doma na Floridi. Nikoli nisem nikogar zlorabil. Čeprav je morda skušal vzpostaviti osebni odnos z mano, me to nikoli ni zanimalo in tega nisem nikoli vračal,« je dejal, poroča LADbible.