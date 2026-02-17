Bivša hrvaška predsednica razkrila skrivnost o hčeri: »Zdaj me bo ubila«

Bivša hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović se teh dni spet pojavlja v športnem okolju – spremlja nastope hrvaških športnikov in športnic na zimskih olimpijskih igrah. Iz Milana je prispela v Cortino, del poti pa opravila tudi z vlakom, ne skrivajoč, koliko uživa v olimpijskem vzdušju. Posebno pozornost, pravi, je posvetila umetnostnemu drsanju, športu, ki ima v njeni družini posebno mesto. »Mislim, da je glavna sporočilo, da so olimpijske igre kot življenje – lahko se zgodi marsikaj. Lahko gre navzgor ali navzdol. Nekaj, česar sem se posebej veselila, je – celotna moja družina je tukaj, vključno z mojo hčerko, ki me bo zdaj ubila, ker sem jo omenila. Kot veste, se je tekmovala v umetnostnem drsanju in za nas je to poseben šport,« je povedala Kolinda Grabar-Kitarović.

Med enim odstotkom najboljših na svetu

Njena hči Katarina Kitarović je bila nekoč zelo uspešna drsalka – bila je državna prvakinja in nastopala na znani Zlati pirueti. Kljub temu se že več let ne pojavlja na drsalnih tekmovanjih niti ni prisotna v javnosti, kar je še dodatno spodbudilo zanimanje za njen današnji življenjski pot. Znano je, da se je jeseni 2019 preselila v Združene države Amerike, da bi nadaljevala šolanje na Harvardu. Ta prestižni univerzitetni program je izbrala potem, ko je bila sprejeta na kar štiri najbolj ugledne svetovne univerze. Poleg tega je bila med enim odstotkom najboljših na svetu na SAT izpitu, ki se uporablja kot sprejemni test za dodiplomske študije v ZDA.

Poleg Katarine imata Kolinda Grabar-Kitarović in njen mož Jakov Kitarović še sina Luko, bivša predsednica pa ne skriva, koliko ji pomeni, da je celotna družina teh dni skupaj – čeprav v olimpijskem ritmu, poroča dnevno.hr.

V preteklosti sta se Grabar‑Kitarović in slovenski bivši predsednik Borut Pahor večkrat srečala v neformalnem in delovnem okolju, pri čemer sta izpostavila dobre medsebojne odnose in sodelovanje pri dialogu o odprtih vprašanjih med državama. Med drugim sta se neformalno srečala in sprehajala po Zagrebu, kjer sta poudarila prijateljske odnose in medsebojno razumevanje, kljub temu da nobeden nima izvršnih pristojnosti za reševanje meddržavnih vprašanj. Prav tako je Grabar‑Kitarović izbrala Slovenijo za svoj poslovilni obisk v tujini ob koncu predsedniškega mandata, kar je označila kot izraz zaupanja in prijateljstva med državama.

Z bivšim predsednikom Borutom PahorjemFOTO: Reuters