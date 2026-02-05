Bivša žena Billa Gatesa vesela, da je »stran od nesnage«

»Zelo sem vesela, da sem odmaknjena od vse te nesnage,« je Melinda French Gates komentirala sveže objavljene dokumente iz dosjeja Jeffreyja Epsteina, v katerih se pojavlja tudi njen nekdanji mož Bill Gates. Sveži dosjeji pokojnega obsojenega pedofila, ki je lovke razpredel po svetovni eliti, razkrivajo, da se je v njegovi družbi znašel tudi bogataš in dobrodelnež, ki je leta 1975 soustanovil računalniško podjetje Microsoft. Nobena od Epsteinovih žrtev ga sicer ni obtožila kaznivih dejanj, njegova omemba pa ne pomeni, da je storil kakršno koli kaznivo dejanje.

»Zame osebno je zelo težko, ko se pojavijo te podrobnosti, saj obujajo spomine na zelo zelo boleče trenutke v mojem zakonu,« je razkrila v podkastu ameriškega radia NPR. Od moža se je ločila leta 2021 po 27 letih zakona. Kot pravi, ob obtožbah, povezanih z Epsteinom, občuti neizmerno žalost in meni, da morajo ljudje, omenjeni v dokumentih, vključno z njenim nekdanjim možem, na ta vprašanja odgovoriti sami. V dokumentih je tudi Epsteinova trditev, da je Bill Gates od ruskih deklet staknil spolno prenosljivo bolezen. Menda je moral jemati antibiotike, na skrivaj pa da jih podtikal tudi svoji ženi. Gates je to označil za popoln absurd.