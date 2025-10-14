  • Delo d.o.o.
NI BILA DOLGO SAMSKA

Bivšega premierja opazili v objemu pop zvezdnice

Nedolgo tega se je Katy Perry razšla z igralcem Orlandom Bloomom.
Katy Perry je bila nekoč poročena s problematičnim Russllom Brandtom. FOTO: Reuters
Katy Perry je bila nekoč poročena s problematičnim Russllom Brandtom. FOTO: Reuters
B. K. P.
 14. 10. 2025 | 12:25
 14. 10. 2025 | 13:19
1:44
Po razhodu z dolgoletnim partnerjem in očetom svoje edinke Kary Perry ni dolgo objokovala ljubezni. Minuli konec tedna so jo paparaci namreč ujeli med strastnim poljubljanjem z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Slednji je s pop zvezdnico, eno od izbrank, ki jih je eden najbogatejših Zemljanov pred nekaj meseci poslal v vesolje, preživel konec tedna na njeni jahti. Morda sta mislila, da ju daleč od obale ne bo nihče videl, in bosta lahko v miru uživala v družbi drug drugega, a sta se zmotila.

Ali se med njima plete kaj resnega, ali gre zgolj za naval strasti, nihče od njiju ni javno razkril, je pa pevka na zadnjem koncertu v Londonu namignila, da morda le ni več samska. »London, Anglija, ne morem verjeti, da sta tako odlično razpoloženi v ponedeljek zvečer, po celem dnevu v službi ali šoli. Ni čudno, da so mi bili Angleži od nekdaj všeč … a nič več,« je nagovorila navdušeno množico, ko je med nastopom eden od oboževalcev zaprosil za roko, pa mu je odgovorila: »Želim si, da bi mi to vprašanje postavil pred 48 urami.« Ko je posnetek zaokrožil po družabnih omrežjih, so se zato mnogi začeli spraševati, ali je bil morda prav minuli konec tedna za Katy in Justina, ki se je predlani po 18 letih zakona razšel z ženo, prelomen.

Da se med pevko in politikom nekaj plete, se je sicer ugibalo že poleti, ko so ju opazili na intimni večerji v Montrealu, a se nato v javnosti nista več pojavila skupaj in ugibanja so potihnila. Do zdaj, ko jih bo najverjetneje zelo težko utišati.

