Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje drugega otroka, šepetalo se je, da je s to žensko varal tudi prvo ženo

Belgijsko pisateljico Charlotte Van Looy dolgo povezujejo z Rubenom Van Guchtom. Šele ko je prišla v javnost potrjena novica, da se je uradno ločil od slavne hrvaške športnice Blanke Vlašić, pa je odjeknila novica, da belgijski novinar Ruben pričakuje otroka s pisateljico. Novico je objavila sama Charlotte, ki je na Instagramu razkrila, da pričakujeta deklico. »Ruben in jaz zavestno stopava po tej novi poti po svoje, a z istimi prioritetami: za dobrobit najine hčerke,« je med drugim zapisala. »Odločitev, ki je potrditev dolgoletne ljubezni, ne zahteva niti opravičevanja niti dodatnih razlag,« je dodala.

Povezava med Rubenom in Charlotte je pritegnila veliko pozornost domačih medijev in javnosti, potem ko je Ruben javno povedal, da sta z Blanko v odprti zvezi, Charlotte pa je hitro reagirala z izjavo, da sta skupaj skoraj šest let in da si skoraj štiri leta delita tudi dom. Rubena in Charlotte so povezovali že prej. Približno deset dni pred tem, ko je Blanka Vlašić rodila sina Monda novembra 2022, so belgijski mediji pisali o Rubenovem zasebnem življenju in ga povezovali s Charlotte Van Looy. Trdili so, da je z objavami nenamerno svetu razkril svojo afero, in eden od naslovov je bil: »Je Ruben Van Gucht s temi fotografijami po naključju razkril prešuštvo?«

Charlotte je devet let prepevala v ženskem zboru Scala in razkrila, da se je borila s prehranskimi motnjami. »Bila sem na terapiji za prehransko motnjo. V mladosti so mi govorili, da moram biti vitkejša, da nisem lepa in da nisem dovolj dobra,« je povedala Van Looyeva, ki so jo v osnovni in srednji šoli nadlegovali, kot poudarja, ker je bila nekoliko bolj polna. Eden izmed njenih nasvetov v knjigi je veliko seksa, dobrega seksa. »Ne, kot samska punca ne menjam moških enega za drugim, prav nasprotno! Še nekoliko mi je to celo gnusno. Mislim bolj tako: 'Poskusite kar se da veliko kot milenijci',« sporoča pisateljica, poroča Story.

Na obzorju nova ljubezen

V zadnjem času so Rubena sicer videli v družbi tretje ženske, in sicer manekenke Valentine Besard. Pred nekaj dnevi je objavil tudi fotografije z njo, skupaj sta bila v Grčiji.