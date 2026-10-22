Bivši mož Halle Berry na sodišču izgubil živce

Francoski igralec Olivier Martinez je med drugim dnem sodne obravnave v Los Angelesu, na kateri se z nekdanjo ženo, hollywoodsko zvezdnico Halle Berry, bori za skrbništvo nad njunim sinom Maceom, izgubil živce. V spremstvu svojega odvetnika Patricka Baghdaseriansa, je vidno razburjen zapustil sodno dvorano, poroča Page Six. Na hodniku se je z njim glasno pogovarjal o pričanju in pri tem tudi preklinjal. Nato sta odšla proti stranišču, od koder sta se vrnila po približno petih minutah. Ni znano, kaj natančno je sprožilo Martinezov odziv, saj obravnava poteka za zaprtimi vrati. Istega dne je pričala tudi Halle Berry, med pričami naj bi bil še Jon Hay, uslužbenec šole, ki jo obiskuje njun sin. Ta je že pred tem izrazil zaskrbljenost zaradi dečkovega vedenja v šoli.

Boj za skrbništvo nad sinom

Martinez je v začetku oktobra zahteval popolno skrbništvo nad sinom. Trdi, da ga je igralka 26. septembra med prepirom zaradi igranja videoiger v navidezni resničnosti fizično napadla. Po njegovih navedbah naj bi dečka zgrabila za vrat in ga začela daviti ter pri tem vpila: »Kdo je zdaj glavni?« Sodišče je 1. oktobra Martinezu odobrilo začasni zaščitni ukrep proti igralki in omejilo čas, ki ga sme preživeti s sinom. Vendar ji stikov z dečkom ni popolnoma prepovedalo. Halle je obtožbe odločno zavrnila. V sodnih dokumentih je navedla, da sina nikoli ni fizično ali čustveno zlorabljala.

Pojasnila je, da se je spor začel, ko ga je prosila, naj preneha igrati videoigre. Ko ji je vzel mobilni telefon, sta se začela v igri prerivati, kar po njenih besedah pogosto počneta. Igralka trdi, da se je deček nato razburil in jo odrinil, zato je posredoval njen zaročenec Van Hunt, ki ju je ločil. »Macea nikoli nisem fizično, čustveno ali na kakršen koli drug način zlorabljala. Tudi sama sem bila žrtev družinskega nasilja in pomagam žrtvam. Svojemu otroku nikoli ne bi škodovala,« je igralka zapisala v izjavi za sodišče.

Osemnajstletna hči brani mamo

V bran slavni mami je stopila tudi njena hči Nahla Aubry iz igralkine zveze z manekenom Gabrielom Aubryjem. »Nikoli nisem videla, da bi moja mama Macea udarila, klofutnila, davila, zgrabila ali ga na kakršen koli drug način fizično zlorabljala,« je zapisala v izjavi, ki jo je predložila sodišču. Mamo je opisala kot skrben starševski lik, ki otrokoma zagotavlja ljubezen in podporo, vendar zna biti, če je treba, tudi stroga.

Sin je na sodišču pričal skoraj štiri ure

Posebno pozornost je vzbudilo pričanje samega Macea. Trinajstletnik je v ponedeljek pred sodiščem skoraj štiri ure podajal izjavo, sodnik pa je pred tem odredil, da morata starša zapustiti sodno dvorano. Vsebina njegovega pričanja javnosti ni dostopna. Sodišče je odločilo, da sme deček govoriti izključno o očetovi zahtevi za zaščitni ukrep. Halle je pred tem nasprotovala sinovemu pričanju, saj je trdila, da nekdanji mož vpliva na dečka in ga pripravlja na nastop pred sodiščem. Martinez je vztrajal, da mora njun sin dobiti priložnost, da predstavi svojo plat zgodbe.

Igralka zdaj od sodišča zahteva odpravo začasnih omejitev in ponovno vzpostavitev prejšnjega dogovora, po katerem sta si imela starša deljeno skrbništvo. Prav tako želi ob morebitnih nesoglasjih z Martinezom znova pridobiti pravico do končne odločitve o sinovem izobraževanju in duševnem zdravju. Halle in Olivier sta se poročila leta 2013, dve leti pozneje sta se odločila za ločitev. Njun zakon je bil, po osmih letih sodnih postopkov uradno končan šele leta 2023. Tudi po ločitvi jima ni uspelo doseči trajnega dogovora o vzgoji sina, najnovejši sodni boj pa se še nadaljuje.