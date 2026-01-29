  • Delo d.o.o.
VESELA NOVICA

Bivši mož Jennifer Lopez bo znova očka

Marc Anthony in njegova žena Nadia sta sporočila, da pričakujeta naraščaj, pevcu se bo rodil že osmi otrok.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 29. 1. 2026 | 09:00
2:00
Marc Anthony in njegova žena Nadia Ferreira sta sporočila, da pričakujeta otroka. Za pevca bo to že osmi potomec. Novico o nosečnosti sta objavila na simboličen datum, ob tretji obletnici poroke. Anthony in Ferreira sta se poročila 28. januarja 2023 v muzeju Pérez Art Museum v Miamiju, med svati je bil kot eden od poročnih prič tudi David Beckham. To bo njun drugi otrok, piše US Weekley. Nadia je na družbenih omrežjih delila fotografijo nosečniškega trebuščka, ob njej sta Marc in njun dveletni sin Marco Muñiz. Ob čestitki ob obletnici je v španščini zapisala, da jima življenje podarja čudovito darilo in da bo njun sin postal starejši brat.

Marc Anthony je prvič postal oče leta 1994, ko je z nekdanjo partnerico Debbie Rosado dobil hčer Arianno. Kasneje sta skupaj posvojila sedaj 28-letnega sina Chasea. Z bivšo ženo Dayanaro Torres ima sinova Cristiana Marcusa (24 let) in Ryana Adriana (21 let), z drugo ženo Jennifer Lopez pa je leta 2008 dobil dvojčka Maxa in Emme. V zakonu z Nadio se je junija 2023 rodil sin Marc.

V pogovoru za oddajo CBS Sunday Morning je pevec odkrito spregovoril o obžalovanju, da zaradi kariere ni mogel biti bolj prisoten pri odraščanju svojih otrok. Poudaril je, da je to njegova največja osebna žrtev in da se je pogosto spraševal, ali je bila cena uspeha previsoka. V intervjuju za revijo People je povedal, da v celoti podpira interese svojih otrok, še posebej hčerke Emme, ki je pokazala zanimanje za glasbo. Poudaril je, da bi se morali z umetnostjo ukvarjati izključno iz ljubezni, ne pa zaradi slave, priljubljenosti ali pričakovanj drugih.

