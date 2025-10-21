Bivši mož Jennifer Lopez prekinil molk: »Varala si in lagala, ti si težava!«

Prvi mož Jennifer Lopez Ojani Noa je, potem ko je Lopezova v nedavnem intervjuju zatrdila, da je noben od bivših partnerjev ni zares ljubil, javno izjavil, da ga je igralka med njunim zakonom varala, piše Page six.

»Dovolj imam, da nas ponižuješ. Dovolj imam tvojega igranja žrtve,« je Noa, osebni trener, ki je bil z Lopezovo poročen od leta 1997 do leta 1998, zapisal na Instagramu.

»Težava nismo mi. Težava nisem jaz. Težava si ti,« ji je očital.

Nadaljeval je, da je bil v igralko globoko zaljubljen. Zaradi nje se je preselil v drugo zvezno državo, in da bi jo podprl pri njeni karieri v Hollywoodu, pustil službo ter družino.

»Jaz sem čudovita, ljubeča oseba. Pošten, zvest, nikoli ti nisem lagal, nikoli te nisem varal, nikoli se nisem do tebe grdo obnašal. Bil sem dober do tebe. Preveč dober moški zate,« je zapisal.

»Ti si tista, ki ni mogla ostati zvesta. Bila si ljubljena. Večkrat. Poročena si bila štirikrat. Imela si nešteto razmerij vmes. Imela si dobre zveze … Mene, na primer.«

Ojani je dodal, da se je, čeprav ga je Lopezova varala in mu lagala, trudil ohraniti zakon. Po njegovih besedah se je raje odločila za slavo in bogastvo kot za njun zakon.

»Zato sem te zapustil, zato sem se ločil od tebe. Povej enkrat resnico. Naj ljudje izvejo, da si ti težava. Bodi enkrat iskrena. Moralo bi te biti stram,« je zaključil.

Njegove ostre izjave prihajajo nekaj dni po tem, ko je Jennifer Lopez v intervjuju pri Howardu Sternu dejala, da od nobenega bivšega partnerja ni bila deležna prave ljubezni.