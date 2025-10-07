Bizaren posnetek Meghan Markle izzval ogorčenje

Na vojvodinjo Susseks se je potem, ko v zgodbi na instagramu objavila posnetek, na katerem se v limuzini z dvignjenimi nogami vozi mimo pariškega predora, kjer je leta 1997 tragično umrla njena tašča, princesa Diana, usul plaz kritik

Poznavalec britanske kraljeve družine Richard Fitzwilliams je njeno nedavno objavo označil za popolnoma nerazumno in onkraj neumnosti, vojvodinji pa očital, da je brezčutna in da je prešla vse meje zdravega razuma.

FOTO: Zaslonski posnetek instagram Meghan

»Ne razumem, kaj si je mislila, pravzaprav, verjetno sploh ni razmišljala. Noben svetovalec ji ne bi nikoli predlagal česa takšnega,« je za Daily Mail povedal Fitzwilliams.

Meghan je v videu, posnetem ponoči, med vožnjo mimo mostov Pont Alexandre III in Pont des Invalides v Parizu pokazala notranjost vozila z vijolično osvetlitvijo. Naslednji je Pont de l’Alma, predor, kjer je princesa Diana umrla v prometni nesreči.

Odziv javnosti: Psihopatka in nov nivo zla

Mnogi uporabniki družbenih omrežij so bili zgroženi.

Ena od uporabnic omrežja X je Meghan Markle označila za ameriško psihopatko.

Drugi so namigovali, da gre za sporočilo princu Williamu, in zapisali: »Če je vožnja mimo kraja smrti princese Diane sporočilo princu Williamu, je Meghan Markle hudič.«

Meghan Markle FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram Meghan

Tretji je dodal, da je vojvodinja s posnetkom dokazala svojo neprištevnost, in dejanje označil za novo raven zla.

Nekateri so jo preprosto označili za demona.

Tudi v bran

Čeprav je večina komentarjev izrazito negativnih, so se našli tudi takšni, ki so Meghan stopili v bran:

»Tudi jaz si med vožnjo dvignem noge. Ne verjamem, da je to naredila iz zlobe. Mogoče je bil to le človeški trenutek ženske, ki nosi visoke pete? Samo pravim.«

Na pariškem tednu mode

Meghan Markle je obiskala teden mode v Parizu. V soboto zvečer se je bila na modni reviji Balenciage.

Čeprav so jo kritiki napadli zaradi udeležbe na reviji modne hiše, ki se je v preteklosti znašla v škandalu z neprimernim oglaševanjem, so njeni predstavniki sporočili, da je bila tam izključno zato, da podpre prijatelja Pierpaola Picciolija, ki je julija postal novi kreativni direktor te modne hiše, navaja Page six.