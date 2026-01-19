  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽENITNE PONUDBE

Bizaren seznam zahtev milijarderja, ki obupano išče ženo

Če niste rojeni v določenem znamenju, izpolnjujete prvi pogoj.
Sir Benjamin Slade  FOTO: Profimedia
Sir Benjamin Slade  FOTO: Profimedia
M. Fl.
 19. 1. 2026 | 05:25
3:32
A+A-

Britanska aristokracija zna šokirati, pred nedavnim je za to poskrbel multimilijarder sir Benjamin Slade, baronet, ki že vrsto let išče kandidatko, ki bi mu rodila naslednika. 79-letni Benjamin je milijarder in lastnik zgodovinskega posestva ter v poznih letih ne išče zgolj ljubezni in življenjske sopotnice. Kot je pojasnil, išče nekoga, ki bi mu rodil sina, ki bi podedoval ogromno posestvo in bogastvo. Ali še bolje, sinove, da bi imel tudi rezervnega naslednika. Namesto da bi zapuščino prepustil naključju, je objavil nenavaden javni razpis za kandidatke.

Potencialni materi svojega otroka, če izpolni njegove pogoje, ponuja letno plačo v višini 50.000 funtov (skoraj 58.000 evrov), nastanitev, redne obroke in dodatne ugodnosti. Cilj njegove akcije je jasen: najti žensko, ki mu bo rodila moškega naslednika, da bi se nadaljevala družinska linija. To ni prvič, da je s svojim zasebnim življenjem pritegnil pozornost. V preteklih letih je preizkusil vse: od časopisnih oglasov do profilov na aplikacijah za zmenke, kot je tinder, celo v televizijskih oddajah je pozival ženske, ki ustrezajo njegovim merilom, naj se mu oglasijo.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati idealna kandidatka?

Bodoča lady Slade mora biti vsaj 20 let mlajša od sira Benjamina, kar pomeni, da tiste v šestdesetih nimajo možnosti. Prednost imajo še mlajše, saj si želi potomca, a s tem se njegovi posebni pogoji ne končajo. Pravzaprav je seznam dolg in nekateri pogoji so precej nenavadni:

  • Po horoskopu ne smete biti škorpijon.
  • V poštev ne pridejo ženske, ki berejo The Guardian.
  • Ne smete biti iz države, katere ime se začne na črko I ali ima v zastavi zeleno barvo.
  • Visoki morate biti vsaj 167 cm.
  • Prednost je, če imate dovoljenje za pilotiranje helikopterja, dovoljenje za lovsko puško, vozniško dovoljenje ter pravno ali računovodsko izobrazbo.
  • Biti morate v dobri fizični formi, družbeno aktivni ter sposobni upravljati posestvo in osebje.
  • Biti morate v reproduktivni dobi in sposobni roditi dva sinova: dediča ter »rezervo«.

Otroka že ima, vendar …

Znani bogataš ima za seboj propadel zakon s Pauline Mayburg, ki je trajal od leta 1977 do 1991, ter več resnih razmerij. Leta 2021 je s pesnico Saharo Sunday Spain dobil hčerko Violet, vendar ji ne namerava zapustiti premoženja, saj si želi sina, ki bi nadaljeval družinsko ime.

Čas za uporabo zamrznjenega semena se izteka

Lani je v oddaji Milijonar išče mlajšo (Millionaire Age Gap Love) na britanski televiziji Channel 5 izjavil, da, čeprav se čas izteka, ne meni, da je prestar za očetovstvo. »Ne mislim, da sem prestar za otroke. V banki sperme imam še za devet mesecev zaloge in to lahko izkoristim,« je povedal. Pred kamerami je brez zadržkov pregledoval profile številnih kandidatk in jih odkrito komentiral, s čimer je pokazal, da ima izjemno visoke kriterije. Izjavljal je: »Groza«, »Sploh mi ni všeč« in »Ta je zame prestara«, čeprav je bila denimo skoraj dvajset let mlajša od njega, povzema stilkurir.rs.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ZMENKI NOVE DOBE

Presenetilo vas bo, zakaj kar tretjina mladih pristane na zmenek

Postmilenijci romantike ne doživljajo tako kot starejše generacije.
9. 12. 2025 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Mlajši ali starejši partner? Presenetljiva dejstva o starostni razliki

Psihologi se že dalj časa ukvarjajo z vprašanjem, kako starostna razlika med partnerjema vpliva na srečo v odnosu.
3. 11. 2025 | 19:05

Več iz teme

miljonarženskematerinstvomoškipartnerstvo
ZADNJE NOVICE
06:35
Šport  |  Tekme
SAPPORO

Prevelika agresivnost bi Domna skorajda stala zmago: Če sem iskren, je bil to res primeren trenutek za takšno napako

Slovenski skakalni šampion je bil najboljši na obeh tekmah za svetovni pokal v Saporu. S podvigoma si je še okrepil samozavest pred SP v poletih konec tedna v Oberstdorfu.
Miha Šimnovec19. 1. 2026 | 06:35
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Odprite se možnostim (Suzy)

Tukaj smo, da ustvarimo novo vibracijsko frekvenco.
19. 1. 2026 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PETKOV POŽAR USODEN ZA 89-LETNIKA

V velikem požaru stanovanjske hiše izgubili moža in očeta (FOTO)

Žena in sin sta se lažje poškodovala, ostala brez vsega.
Oste Bakal19. 1. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Velike spremembe za 3 astrološke znake: ključ do uspeha bo v njihovih rokah skozi vse leto 2026

Druga polovica januarja 2026 bo očitno usodna.
19. 1. 2026 | 06:00
05:40
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Sami sebe zdravimo že s tem, da spremenimo fokus in vibracijo

Ne dovolimo, da nam omejujoča prepričanja stojijo na poti. Kamor gre naša pozornost, tja teče energija.
19. 1. 2026 | 05:40
05:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽENITNE PONUDBE

Bizaren seznam zahtev milijarderja, ki obupano išče ženo

Če niste rojeni v določenem znamenju, izpolnjujete prvi pogoj.
19. 1. 2026 | 05:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki