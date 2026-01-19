Bizaren seznam zahtev milijarderja, ki obupano išče ženo

Britanska aristokracija zna šokirati, pred nedavnim je za to poskrbel multimilijarder sir Benjamin Slade, baronet, ki že vrsto let išče kandidatko, ki bi mu rodila naslednika. 79-letni Benjamin je milijarder in lastnik zgodovinskega posestva ter v poznih letih ne išče zgolj ljubezni in življenjske sopotnice. Kot je pojasnil, išče nekoga, ki bi mu rodil sina, ki bi podedoval ogromno posestvo in bogastvo. Ali še bolje, sinove, da bi imel tudi rezervnega naslednika. Namesto da bi zapuščino prepustil naključju, je objavil nenavaden javni razpis za kandidatke.

Potencialni materi svojega otroka, če izpolni njegove pogoje, ponuja letno plačo v višini 50.000 funtov (skoraj 58.000 evrov), nastanitev, redne obroke in dodatne ugodnosti. Cilj njegove akcije je jasen: najti žensko, ki mu bo rodila moškega naslednika, da bi se nadaljevala družinska linija. To ni prvič, da je s svojim zasebnim življenjem pritegnil pozornost. V preteklih letih je preizkusil vse: od časopisnih oglasov do profilov na aplikacijah za zmenke, kot je tinder, celo v televizijskih oddajah je pozival ženske, ki ustrezajo njegovim merilom, naj se mu oglasijo.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati idealna kandidatka?

Bodoča lady Slade mora biti vsaj 20 let mlajša od sira Benjamina, kar pomeni, da tiste v šestdesetih nimajo možnosti. Prednost imajo še mlajše, saj si želi potomca, a s tem se njegovi posebni pogoji ne končajo. Pravzaprav je seznam dolg in nekateri pogoji so precej nenavadni:

Po horoskopu ne smete biti škorpijon.

V poštev ne pridejo ženske, ki berejo The Guardian.

Ne smete biti iz države, katere ime se začne na črko I ali ima v zastavi zeleno barvo.

Visoki morate biti vsaj 167 cm.

Prednost je, če imate dovoljenje za pilotiranje helikopterja, dovoljenje za lovsko puško, vozniško dovoljenje ter pravno ali računovodsko izobrazbo.

Biti morate v dobri fizični formi, družbeno aktivni ter sposobni upravljati posestvo in osebje.

Biti morate v reproduktivni dobi in sposobni roditi dva sinova: dediča ter »rezervo«.

Otroka že ima, vendar …

Znani bogataš ima za seboj propadel zakon s Pauline Mayburg, ki je trajal od leta 1977 do 1991, ter več resnih razmerij. Leta 2021 je s pesnico Saharo Sunday Spain dobil hčerko Violet, vendar ji ne namerava zapustiti premoženja, saj si želi sina, ki bi nadaljeval družinsko ime.

Čas za uporabo zamrznjenega semena se izteka

Lani je v oddaji Milijonar išče mlajšo (Millionaire Age Gap Love) na britanski televiziji Channel 5 izjavil, da, čeprav se čas izteka, ne meni, da je prestar za očetovstvo. »Ne mislim, da sem prestar za otroke. V banki sperme imam še za devet mesecev zaloge in to lahko izkoristim,« je povedal. Pred kamerami je brez zadržkov pregledoval profile številnih kandidatk in jih odkrito komentiral, s čimer je pokazal, da ima izjemno visoke kriterije. Izjavljal je: »Groza«, »Sploh mi ni všeč« in »Ta je zame prestara«, čeprav je bila denimo skoraj dvajset let mlajša od njega, povzema stilkurir.rs.