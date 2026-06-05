Bizarna strategija: Meghan Markle s fotografijo hčerke znova sprožila polemike

Vojvodinja Susseks Meghan Markle je ob petem rojstnem dnevu svoje hčerke, princese Lilibet, delila dve fotografiji. Na eni princ Harry pestuje hčerko, Meghan pa ju opazuje. Mala Lilibet je oblečena v belo čipkasto oblekico, obraz ji prekrivajo njeni dolgi lasje in ga namenoma skrivajo pred javnostjo. Gre za prakso, ki jo vojvodinja pri objavljanju fotografij svojih otrok na spletu dosledno uporablja.

Poleg družinskega portreta je objavila še posnetek, na katerem je Lilibet sama na vrtu njihovega doma v Montecitu. Bosa stoji na travi in z roko sega proti vijoličnemu cvetu. »Naša sanjska deklica. Vse najboljše za 5. rojstni dan, Lili,« je Meghan zapisala ob objavi in dodala srček. Odločitev princa Harryja in Meghan Markle, da objavljata fotografije, na katerih obrazi njunih otrok niso jasno vidni, že dlje časa sproža razprave v javnosti. Medtem ko ju nekateri pri prizadevanjih za zaščito otrok pred intenzivnim medijskim pritiskom, s katerim sta se soočala tudi sama podpirajo, drugi takšen pristop kritizirajo, piše The Independent.

Na kritike se je odzval tiskovni predstavnik vojvodinje, ki je pojasnil njuno stališče. »Vojvodinja je vedno jasno poudarjala, da obstaja razlika med deljenjem trenutkov iz lastnega življenja in izpostavljanjem svojih otrok javnim kritikam. S tem ko skriva njuna obraza, uresničuje načelo, za katerega se zavzema: otrokoma želi zagotoviti zasebnost, svobodo odločanja in zaščito v vse bolj digitalnem svetu,« so zapisali v izjavi.

Po drugi strani nekateri poznavalci britanske kraljeve družine menijo, da gre za premišljeno strategijo ohranjanja zanimanja javnosti. Kraljevi komentator Richard Fitzwilliams je njun pristop označil za bizarno strategijo, ki nima logičnega smisla in je po njegovem mnenju zasnovana predvsem za pridobivanje čim večje medijske pozornosti. Takšen pristop je v ostrem nasprotju s prakso valižanskega princa Williama in valižanske princese Catherine, ki ob rojstnih dnevih svojih otrok tradicionalno objavljata nove uradne portrete.

Princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor se je rodila 4. junija 2021 v Santa Barbari v Kaliforniji. Ime je dobila po svoji prababici, pokojni kraljici Elizabeti II., katere družinski vzdevek je bil Lilibet, ter po svoji babici, princesi Diani. Lilibet je sedma v vrsti za britanski prestol. Za razliko od starejšega brata Archieja ni nikoli živela v Združenem kraljestvu, ki ga je doslej obiskala le enkrat. Pravico do naziva princese je pridobila šele, ko je njen dedek, kralj Karel III., zasedel britanski prestol. To izhaja iz pravil, ki jih je leta 1917 določil kralj Jurij V.

Harry in Meghan sta naziva princ in princesa za Archieja in Lilibet začela uporabljati po Lilibetinem krstu leta 2023, potem ko sta o tem vprašanju komunicirala s kraljem Karlom III. Rdečelasa deklica je svojega dedka srečala le enkrat, med obiskom Združenega kraljestva leta 2022 ob platinastem jubileju kraljice Elizabete II. Takrat je praznovala tudi svoj prvi rojstni dan, starša pa sta ji pripravila zabavo v svojem nekdanjem domu Frogmore Cottage.