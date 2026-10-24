Ne boste verjeli, v koga se je našemila Kim Kardashian

Kim Kardashian je razkrila enega od kostumov za letošnjo noč čarovnic. Medijska zvezdnica je v preteklih letih pozornost nase usmerjala s številnimi preobrazbami, od Mystique do Cher Horowitz. Letos je njena izbira posebej nenavadna: preoblekla se bo v hčerko North West. North ima za trinajstletnico enega najbolj, milo rečeno, nenavadnih slogov: na njej je vpadljivo vse, od modrih las do ličil in nakita, namera njene mame pa je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive, piše People.

Kim posnema vse ključne podrobnosti hčerinega videza, vključno z manikiro, vpadljivo ogrlico in zapestnicami ter celo s črnimi okrasnimi prevlekami za zobe, znanimi kot grillz. Khloé Kardashian je svoje navdušenje izrazila v komentarjih pod objavo. »Dvojčici!!!!!!« je zapisala. Podobno so se odzvali tudi drugi Kimini prijatelji. »Za trenutek sem mislila, da je to Northie,« je komentirala manekenka Winnie Harlow in dodala: »Dvojčici.«

Kim in North sta spregovorili o njenem modnem slogu

V začetku oktobra sta Kim in North skupaj nastopili v prenosu v živo na TikToku, kjer sta med drugim spregovorili o modnih izbirah najstnice slavnih staršev.

»Nehajte govoriti, da sem demonska,« je v nekem trenutku dejala North. »Ne, nisem. Samo zato, ker se rada tako oblačim, še ne pomeni, da me lahko sodite po videzu.« Kim je pojasnila, zakaj se hčerin slog mnogim zdi nenavaden: »Ja, mislim, da ljudje to govorijo zaradi črnih prevlek za zobe, piercingov in podobnih stvari,« je dejala.

»Ampak ne razumem, zakaj to povezujete z nečim demonskim,« je odgovorila North. »Mislim, da ljudje tega zares ne razumejo. Ampak, ali te to sploh moti?« jo je vprašala Kim. Kim je pozneje razkrila, da je bila North nad takšnim slogom navdušena že kot majhna deklica. »Ko je bila še mala deklica in sem jo peljala v vrtec, je hotela piercing v nosnem pretinu in v obrvi,« je povedala in dodala: »Že v predšolskem obdobju je nosila po dva lažna piercinga v obrvi.«