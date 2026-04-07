Blake Lively in Justin Baldoni na sodišču: od 13 obtožb ostale le tri

Sodna bitka, ki izvira še iz leta 2024, je na vse bolj majavih temeljih. Spomnimo, Blake Lively je proti soigralcu in režiserju Justinu Baldoniju, s katerim je posnela film Konča se z nama (It Ends With Us), vložila civilno tožbo zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja in obrekovanja, a sodnik Lewis Liman je pred dnevi zavrgel večino obtožb. Pravzaprav so obstale zgolj tri od začetnih trinajstih.

Sojenje, ki se bo začelo 18. maja, bo tako obravnavalo zgolj domnevne očitke kršenja pogodbe, maščevanja in pomoči pri maščevanju. Baldoni naj bi po očitkih zvezdnice med snemanjem večkrat prestopil mejo spodobnosti, s tem ko je odstopal od scenarija, dodajal spolne vsebine, Livelyjevo silil v nelagodje in od nje zahteval več golote, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Igralka je zato z možem Ryanom Reynoldsom vložila tožbo proti Baldoniju, ta pa se je odzval s protitožbo, v kateri jima je očital izsiljevanje, blatenje imena in vdor v zasebnost. Zahteval je 350 milijonov evrov odškodnine, a so njegovo tožbo nato ovrgli v celoti.

Odzval se je s protitožbo, a je padla v vodo. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Umetniška svoboda

Kljub temu pa sodišče ni ugodilo Livelyjevi, kot si je zvezdnica verjetno obetala. Sodnik je namreč ocenil, da je bilo Baldonijevo ravnanje vedno osredotočeno na sam lik, ne pa uperjeno proti igralki. Filmski ustvarjalci vendarle morajo imeti nekaj umetniške svobode in prostora za eksperimentiranje, ne da bi se pri tem bali morebitnih očitkov o spolnem nadlegovanju, je poudaril. Livelyjeva lahko med sojenjem vsekakor priča tudi o svojih domnevah glede spolnega nadlegovanja, neupravičenem odstopanju od scenarija in poznejšem režiserjevem udarcu s protitožbo, s katero naj bi usodno vplival na igralkine karierne možnosti. Spolno nadlegovanje tako ne bo v središču sojenja, so pa lahko očitki del obravnave. Livelyjeva, čeprav razočarana nad sodnikovo odločitvijo, ohranja vero v pošteno sojenje in pravico, zadovoljna je predvsem, da bo lahko pričala pred poroto in se še naprej zavzemala za varnost igralk v filmski industriji.

Med snemanjem se je večkrat počutila nelagodno. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Film Konča se z nama je doživel velik komercialni uspeh, nastal pa je po knjižni predlogi Colleen Hoover. V središču zgodbe je Lily Bloom, lastnica cvetličarne, ki se po poroki z nevrokirurgom Rylom znajde v nasilnem odnosu – kakor Lilyjina mama nekoč.