Bliža se stotemu letu: igralska legenda razkrila, kje si želi umreti

Oskarjevka Judi Dench je razkrila kotiček, ki ga ima za svoj sanjski kraj za odhod s tega sveta in to ni lokacija, na katero bi najprej pomislili. Igralka ima za seboj kariero, kakršno bi si lahko želeli le redki. Čeprav jo izdaja zdravje, predvsem vid, je še vedno dejavna in priljubljena osebnost britanskega igralskega sveta, a 91-letnica v zadnjem času pogosto razmišlja tudi o smrti. Način, na kakršnega si želi oditi, je povsem v njenem slogu: edinstven in nepozaben, prav takšen, kot je ona sama.

V pogovoru za The Times je razkrila, kdo jo je navdihnil: pokojni igralec Newton Blick. Povedala je: »Želim si biti kot Newton Blick, ki je po predstavi umrl v svoji garderobi.

Spregovorila je tudi o prednostih staranja: »Dodelijo ti garderobo, ki je bližje odru.« To torej pojasnjuje, zakaj je prav gledališka garderoba zanjo idealen kraj za zadnji trenutek. Vendar ni vse tako čudovito. »Spopadati se moraš z ljudmi, ki te sprašujejo: "Kdaj se boš upokojila?" ali "Ali ni že čas, da si malo odpočiješ in se sprostiš?" Ne, za vraga, ni čas za to,« je povedala o staranju. Izkazalo se je, da ji ni všeč niti to, da jo imenujejo britanski nacionalni zaklad. Pravi, da to oznako sovraži.

Zakaj? »Zaradi tega zvenim kot kakšna prašna stara relikvija, potisnjena v zadnji del omare skupaj s fosili dinozavrov in razbitim rimskim ščitom,« je pojasnila. Čeprav brez težav govori o svojih pogledih in resnicah iz življenja, je pred kratkim priznala tudi, kako je prišla v navzkriž z zakonom. Kar 30 let je namreč vozila brez vozniškega dovoljenja. V spominih z naslovom Is It Too Late to Make a Run for It? (Ali je prepozno za beg?), ki jih je napisala skupaj s prijateljem in igralcem Brendanom O'Heo, se je spominjala:

»Ta avtomobil sem imela resnično rada. Imel je zložljivo streho, ki je ni bilo mogoče zapreti, zato sem imela v predalu za rokavice vedno nekaj praktičnih dežnih kap, za primer, če bi začelo deževati. Nato pa me je, ko sem vozila okoli Parlamentarnega trga, ustavila policija.«

Pojasnila je, da je policistu, ko jo je prosil za vozniško dovoljenje, priznala, da ima samo začasnega. Nato je razkrila, da so jo prijavili zaradi vožnje brez oznak za voznike začetnike (t. i. oznak L) in zaradi nedelujoče stranske luči. »Mislim, da sem se morala zglasiti na prekrškovnem sodišču v ulici Bow Street, zadeva je bila tako resna.«

»Kakorkoli že, odločila sem se, da poskusim, in napisala pismo. "Spoštovani gospod," sem napisala, "tega in tega datuma me je ustavila policija in obtožila, da na avtomobilu nimam oznak za voznike začetnike. V resnici sem jih imela, bile so samolepilne, toda saj veste, kakšno je vreme dandanes, gospod sodnik." Res sem napisala to pismo. Kljub temu so me kaznovali z dvema funtoma, kar je bilo takrat veliko denarja.« Zaupala je, da je vozniško dovoljenje končno dobila pri 50 letih.