Bo Barron Trump naslednji predsednik? Oče se je odzval z nasmeškom

Predsednik ZDA Donald Trump ni dolgo razmišljal z odgovorom o morebitni prihodnosti Barrona Trumpa v Beli hiši, ko je voditeljica Fox News, Laura Ingraham, opozorila na njegovega najmlajšega sina kot morebitnega političnega naslednika. Trump, star 79 let, sicer ne izključuje predsedniške kandidature za katerega koli od svojih petih otrok.

Nedavno je Trump voditeljici Lauri Ingraham pokazal Belo hišo in ji odgovarjal na vprašanja o možnosti, da bi njegov najmlajši sin Barron nekoč postal predsednik ZDA. Pogovor se je razvil iz razprave o številnih prenovah Bele hiše, vključno z načrti za večmilijonsko plesno dvorano.

Ko je Ingraham občudovala nove lestence, marmorne tlake in druge spremembe, je vprašala: »Ali ima kateri od vaših otrok tako natančno pozornost do detajlov, kot jo imate vi? Ker tega se res ne da naučiti.«

Trump ima tri otroke z bivšo ženo Ivano Trump: Donalda Trumpa mlajšega, 47; Ivanko Trump, 44; in Erica Trumpa, 41. Z bivšo ženo Marlo Maples ima hčer Tiffany Trump, 32, in s tretjo ženo, prvo damo Melanio Trump, najmlajšega sina Barrona.

Donald je voditeljici odgovoril: »Mislim, da imajo. Eric je zelo dober, Don je na svoj način dober, Ivanka je, veste že.« Nato je dodal: »Tiffany je zelo pametna. Vedno je bila odlična učenka. Pravzaprav so vsi odlični učenci. In mislim, da bo Barron, uh, izjemen pri tem. Je zelo natančen.«

Ko je voditeljica vprašala: »Je tu?«, je predsednik ZDA odgovoril: »Je, je tu. Je prav zgoraj.«

»Ga hočete videti?« je vprašal z nasmehom, Ingraham pa je odgovorila: »Ja, zelo rada bi ga videla. Rada bi mu rekla 'živjo'.«

Donald je o svojem najmlajšem sinu dodal: »Dela odlično. Je visok. Res visok.«

Ko je voditeljica omenila, da veliko ljudi meni, da bi Barron lahko postal naslednji ameriški predsednik, je Donald odgovoril: »Ne vem. Mislim —« voditeljica pa je presekala: »Ali Eric, mnogi se sprašujejo, kateri otrok bi bil najbolj primeren.«

»Na neki način bi lahko bil vsak od njih,« je povedal predsednik ZDA, preden je nenadoma spremenil temo in pokazal svojo 'Predsedniško Ploščo slavnih' v Zahodni kolonadi.

Barron še ni javno izrazil političnih ambicij

Po navedbah vira za People septembra je Barron prestopil na kampus NYU v Washingtonu, D.C., ki je le nekaj blokov od Bele hiše. Medtem ko je obiskoval razrede na kampusu NYU v Greenwich Village v prvem letniku, je Barron vsakodnevno potoval iz otroškega doma v Trump Towerju, eni izmed najbolj znanih očetovih nepremičnin.

Čeprav Barron še ni javno izrazil političnih ambicij, je po besedah Melanie prispeval k očetovi drugi predsedniški zmagi. Prva dama je Fox News kmalu po Trumpovi zmagi na volitvah 2024 povedala, da je njen sin »bil zelo glasen« s svojimi nasveti za očeta.

»Točno je vedel, s kom se mora oče pogovoriti in koga kontaktirati,« je dodala, Barron pa je »pripeljal toliko mladih ljudi – pozna svojo generacijo«, poroča People.

