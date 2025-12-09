Bo po Ozzyju imenovano letališče?

Po smrti rock in metal legende Ozzyja Osbourna julija letos so njegovi oboževalci zagnali peticijo, da bi po njem poimenovali birminghamsko letališče. S preimenovanjem bi počastili tako njega kot njegovo zapuščino, meni glasbenikova hči Kelly Osbourne. Zbrali so že 77.000 podpisov, na letališču pa končne odločitve še niso sporočili. Preimenovanje letališča bi bilo primerno, saj da je mesto Birmingham ustvarilo Ozzyja Osbourna, on pa je ustvaril to mesto, je po poročanju BBC dejala Kelly. Kakor pravi pobudnik peticije Dan Hudson, je prejel dober odziv, tudi ko je vprašanje izpostavil na nedavnem zasedanju birminghamskega mestnega sveta. Podporniki ideje so izpostavili primere drugih letališč po svetu, ki so poimenovana po znanih osebnostih, denimo letališče Johna Lennona v Liverpoolu, letališče Johna F. Kennedyja in letališče LaGuardia v New Yorku ter letališče Louisa Armstronga v New Orleansu.

77.000 podpisov so že zbrali.

Na birminghamskem letališču svoje odločitve še niso sporočili, so pa v najnovejši izjavi glede preimenovanja navedli, da že pripravljajo poklon Osbournu, s čimer želijo ustvariti večji občutek pripadnosti glasbenika Birminghamu in njegovim oboževalcem. »Vemo, da je bil navdih za mnoge v naši regiji, saj je dokazal, da te talent, trdo delo in predanost lahko popeljejo v vse kotičke sveta, zato smo se zavezali, da bomo njegovo zapuščino počastili na našem terminalu,« so zapisali. Osbourne je v starosti 76 let umrl julija, le nekaj tednov zatem, ko se je njegova ikonična metal zasedba Black Sabbath s številnimi gosti združila na poslovilnem koncertu v Birminghamu. Od 2. oktobra je na programu BBC One in platformi iPlayer na ogled tudi dokumentarni film BBC Sharon And Ozzy Osbourne: Coming Home.

Bo birminghamsko letališče dobilo novo ime? FOTO: Carl Recine/Reuters