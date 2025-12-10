Bo šla zvezdnica filmov za odrasle, ki je spala s 1000 moškimi v enem dnevu, v zapor?

Britanska ustvarjalka vsebin za odrasle s pravim imenom Tia Billinger se je te dni znova znašla v središču svetovne pozornosti, tokrat zaradi resnih pravnih težav v Indoneziji. Po poročanju tujih medijev so jo v začetku decembra pridržali na Baliju zaradi suma kršenja tamkajšnje stroge zakonodaje, ki prepoveduje proizvodnjo in širjenje pornografskih vsebin.

Policija je Bonnie Blue pridržala med racijo v najeti vili, kjer naj bi s sodelujočimi moškimi snemala sporne vsebine. Policija je po navedbah medijev zasegla snemalno opremo in vozilo, povezano z ustvarjanjem eksplicitnih vsebin - zelo znano pod imenom »Bangbus«. Primer vodi lokalna policija, postopek pa še ni zaključen.

Indonezija ima eno najstrožjih protipo­rnografskih zakonodaj na svetu, ki prepoveduje tako snemanje kot tudi distribucijo tovrstnih vsebin. Če bi bila spoznana za krivo, ji grozi visoka denarna kazen in do 15 let zapora, čeprav se v praksi pri tujcih pogosto odločijo le za deportacijo in prepoved ponovnega vstopa v državo.

Postopek še poteka

Po zadnjih znanih informacijah Bonnie Blue ostaja v postopku, čeprav so bili nekateri drugi njeni sodelujoči že oproščeni. Blue je bila sicer že pred tem v središču številnih kontroverz. Znana je po tem, da naj bi v enem dnevu spala z več kot tisoč moškimi, kar je sprožilo burne razprave o mejah pornografske industrije, varnosti, etiki ter vplivu tovrstnih omrežij na družbo.