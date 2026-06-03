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TRUMPOV ZET

Bodo protesti ustavili Kushnerja? Trumpov zet bi rad v zaščiteni krajini v Albaniji zgradil luksuzno letovišče

Tožilstvo preiskuje sporne spremembe statusa območja in lastništva zemljišč.
Jared Kushner je po polemikah glede projekta in preiskavah lokalnih protikorupcijskih organov lani opustil že projekt v Srbiji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Jared Kushner je po polemikah glede projekta in preiskavah lokalnih protikorupcijskih organov lani opustil že projekt v Srbiji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
R. D.
 3. 6. 2026 | 07:40
2:54
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Albansko protikorupcijsko tožilstvo preiskuje projekt gradnje luksuznega letovišča, povezan z Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zaradi katerega potekajo tudi protesti državljanov in okoljskih organizacij, poroča bruseljski portal Politico. Projekt vključuje nenaseljeni jadranski otok Sazan in več 100 hektarjev zaščitene krajine Vjosa-Narta, občutljivega obalnega mokrišča, kjer gnezdijo flamingi, tjulnji in morske želve. Preiskujejo sporne spremembe statusa zaščitenega območja in lastništva zemljišč iz leta 2024, kar je odprlo vrata razvoju turizma.

Kushner, ki vodi zasebno investicijsko podjetje Affinity Partners, ima ločen nepremičninski portfelj, vreden več milijard dolarjev. Je tudi Trumpov posebni odposlanec za mir in sodeluje v diplomatskih pogajanjih o Gazi, Iranu in vojni v Ukrajini. Kritiki opozarjajo na prekrivanje njegovega poslovnega imperija in političnih vlog.

Pogled proti Sazanu iz Vlorëja FOTO: Anila amataj/Wikimedia
Pogled proti Sazanu iz Vlorëja FOTO: Anila amataj/Wikimedia

Avgusta 2024 je Kushner razkril načrte, da bi Affinity Partners to območje spremenil v luksuzno letovišče, v začetku leta 2026 pa je območje obiskal z ženo Ivanko Trump. V nedavnem intervjuju za Politico je albanski premier Edi Rama potrdil, da med vlado in Kushnerjem potekajo pogovori o poslu, ki naj bi vključeval 10.000 hotelskih sob. V ponedeljek je Rama zanikal, da projekt posega v zaščiteni rezervat za prostoživeče živali, in dejal, da končni predlog še ni bil predložen in da okoljska študija še ni končana.

Velike ograje z bodečo žico so domačinom in turistom preprečile dostop do plaže.

Nasilje

Protesti, ki so jih vodili državljani in okoljske nevladne organizacije, so se začeli konec maja, ko so na predlagani lokaciji v Zvernecu v južni Albaniji postavili velike ograje z bodečo žico, ki so domačinom in turistom preprečile dostop do plaže. V nedeljo zvečer pa so se protestniki, vključno z državljani in različnimi okoljskimi organizacijami, zbrali pred vladnimi uradi in zahtevali konec projekta, zaščito območja pred gradnjo in celo odstop predsednika vlade.

Še en protest je predviden v Tirani za ponedeljek zvečer, in sicer v bližini predlagane lokacije pri kraju Vlorë. Po protestih v soboto so se pojavili posnetki zasebnih varnostnikov, ki so napadli in nato vlekli protestnika vzdolž pečine, hkrati pa grozili drugim protestnikom, ki so poskušali odstraniti ograje in ustaviti gradnjo.

Albanske oblasti so po incidentu odvzele licenco dvema zasebnima varnostnima podjetjema, enega od varnostnikov so pridržali. Obtožili so tudi približno 15 protestnikov, lokalnega policijskega načelnika pa so suspendirali.

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protestiAlbanijaJared KushnerTrumpov zet
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Bodo protesti ustavili Kushnerja? Trumpov zet bi rad v zaščiteni krajini v Albaniji zgradil luksuzno letovišče

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