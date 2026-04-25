Bodoča kraljica ruši protokole

Bodoča norveška kraljica naj se po poročilih ne bi udeležila praznovanja 80. rojstnega dne švedskega kralja Carla Gustafa, dogodka, ki velja za enega največjih kraljevih srečanj v zadnjem času in se bo odvijal v palači v Stockholmu. Švedski dvor konec tega meseca pripravlja elegantno večerjo, na kateri bodo prisotni najbližji kraljevi prijatelji in družinski člani. Čeprav je imela Mette-Marit ta teden načrtovan javni nastop, njena odsotnost na velikem praznovanju kaže na vzorec, ki se vse bolj utrjuje: pogosteje se pojavlja v nadzorovanem okolju, z omejenim urnikom, njena udeležba je največkrat potrjena tik pred zdajci.

FOTO: Ole Berg-rusten Via Reuters

Švedski mediji ugibajo, da bodo norveški kralj Harald, njegova kraljica Sonja in njun sin, prestolonaslednik Haakon na dogodek pripotovali s kraljevo jahto HNoMY Norge, kar bo zelo izpostavljen trenutek brez Mette-Marit. Njena odsotnost velja za zgodovinsko, še posebej zaradi tesnih vezi s švedsko kraljevo družino, saj je botra princu Oscarju. Izkušen švedski kraljevi poročevalec Yngve Kvistad poudarja, da člani kraljevih družin ob takšnih priložnostih običajno podajo razlog za svojo odsotnost in nejasna odsotnost Mette-Marit naj bi po njegovih besedah prekinila tradicijo medsebojnega zastopanja skandinavskih monarhij.

FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Sredi zdravstvenih in osebnih težav

Decembra lani je princesin zdravnik Are Martin Holm na tiskovni konferenci spregovoril o njenem zdravstvenem stanju in poudaril, da je pljučna fibroza pri njej resna ter da obstaja možnost presaditve pljuč. Te izjave in nedavno vedenje princese nakazujejo, da bi se lahko na praznovanju pojavila tudi v zadnjem trenutku. V poslednjih mesecih so takšni nepričakovani javni nastopi postali vse pogostejši ter so odvisni od okoliščin in njenega zdravstvenega stanja.

FOTO: Lise Aserud Via Reuters

V zadnjem letu, po sojenju njenemu sinu Mariusu Borgu in ponovni obravnavi njenega prijateljstva z Jeffreyjem Epsteinom, se je veliko razpravljalo o položaju Mette-Marit v norveški kraljevi družini. Soprog ji je izrazil podporo in poudaril, da bo tudi v prihodnje ostala del monarhije. To je potrdila z udeležbo ob sprejemu belgijske kraljeve družine na državnem obisku na Norveškem, omenjena je bila tudi v govoru kralja Haralda na državni večerji. Kljub ugibanjem in teorijam torej Mette-Marit ostaja pomemben lik v prihodnosti Norveške.

V zadnjih mesecih imajo njeni javni nastopi nekaj skupnih značilnosti: najpogosteje se udeležuje dogodkov v kraljevi palači v Oslu, kjer so trajanje in okoliščine strogo nadzorovani, s čimer se izogne vprašanjem novinarjev in stikom z javnostjo, piše msn.com.