Bogataš koplje zasebni predor pod mestom, ljudje ogorčeni

Wolfgang Porsche, vnuk ustanovitelja znane avtomobilske znamke in predsednika nadzornega sveta Porscheja, je od mesta Salzburg zahteval in dobil dovoljenje za kopanje zasebnega predora pod Kapuzinerbergom, ki bi neposredno povezal središče mesta z garažo njegove vile. Novica je sprožila burne odzive prebivalcev Salzburga.

Leta 1917, na vrhuncu slave, je avstrijski pisatelj Stefan Zweig kupil palačo, znano kot Paschinger Schlössl, na Kapuzinerbergu, hribu s pogledom na Salzburg. Ta diskretna vila, ki jo je nekoč pogosto obiskoval Wolfgang Amadeus Mozart, ga je pritegnila, ker je bila romantična in predvsem nedostopna za avtomobile. V njej je Zweig napisal nekaj svojih najbolj znanih del in tam živel do leta 1934, ko sta ga val antisemitizma in vzpon nacizma v Nemčiji prisilila, da je nepremičnino prodal z izgubo.

Minilo je več kot stoletje, novi lastnik gradu Paschinger pa ima drugačne načrte. Wolfgang Porsche (82 let) je vilo kupil leta 2019 za devet milijonov evrov. Od takrat je začel korenito prenovo, ki naj bi bila končana v nekaj mesecih. Potem bosta z ženo, princeso Gabriele zu Leiningen, znana je tudi kot Inaara Begum, končno lahko uživala. Med novimi dodatki je tudi podzemna garaža za osem avtomobilov. Porsche pogosto govori o tem, kako rad s svojimi dirkalniki s polno hitrostjo vozi po serpentinah, ki vodijo do Grossglocknerja, najvišje avstrijske gore, približno 100 kilometrov južneje.

48 TISOČ EVROV naj bi plačal za uporabo javnega zemljišča.

Škandal je izbruhnil, ko je Porsche od mesta Salzburg dobil dovoljenje za izkop zasebnega predora pod Kapuzinerbergom. V obrazložitvi prošnje je navedel, da je zelo težko, zlasti pozimi, priti do vile z avtomobilom, ker do nje vodi le ena ozka in vijugasta cesta, piše Corriere della Sera, povzema pa Dnevnik.hr. A v Salzburgu projektu mnogi nasprotujejo. Meščani so se uprli, in čeprav so izkopavanja že začeli, je več kot 20.000 prebivalcev podpisalo peticijo, v kateri obsojajo preferencialno obravnavo superbogatih in pozivajo oblasti, naj ustavijo projekt.

»Ne želimo, da bi milijarder Porsche kopal v hrib, da bi dostopal do svoje zasebne garaže z uporabo javne lastnine, ki je med drugim zaščiteno naravno območje,« so dejali organizatorji peticije. Dodatno jezo je povzročil znesek, ki ga je Porsche plačal za uporabo javnega zemljišča – pičlih 48.000 evrov. Meščani imajo to za simbol socialne krivice in moči denarja.