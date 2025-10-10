Bolečina Jennifer Aniston: »Ta ladja je odplula.«

Jennifer Aniston je prvič javno spregovorila o svojem boju z neplodnostjo, ki je trajal, kot pravi, več kot 20 let. V doslej najbolj iskrenem in čustvenem intervjuju za britanski Harper’s Bazaar je ameriška igralka razkrila, kako težko ji je bilo poslušati ugibanja javnosti, da nima otrok zaradi domnevne sebičnosti in obsedenosti s kariero.

»Ljudje niso vedeli ničesar o moji zgodbi, niti o tem, skozi kaj vse sem šla v 20. letih, ko sem skušala ustvariti družino.

Nisem hodila okoli in z drugimi delila svojih zdravstvenih težav, ker je to, iskreno povedano, samo moja stvar,« je povedala Jennifer. Dodala je, da so jo zlobne govorice vedno znova prizadele.

»Pride trenutek, ko tega ne moreš več ignorirati: stalno ponavljanje, da nočem otrok, da nočem družine, ker sem sebična. Prizadelo me je. Tudi jaz sem samo človek. Vsi smo samo ljudje. In zato sem si v nekem trenutku rekla, zakaj bi še molčala?« je priznala igralka.

Poudarila je, da ji je bilo najpomembnejše, da njeni najbližji poznajo resnico.

»Včasih začutiš potrebo, da popraviš krivico, a se nato vprašaš, ali je to res potrebno. Moji prijatelji poznajo mojo resnico. Moja družina pozna mojo resnico in to mi zadostuje,« je iskreno zaključila.

Jennifer je bila od leta 2000 do 2005 poročena z Bradom Pittom, nato pa od 2015 do 2018 z Justinom Therouxem. V letih skupnega življenja je prestala številne postopke umetne oploditve, a je na koncu sprejela, da se ji materinstvo ne bo zgodilo na način, kot si je predstavljala.

Komentirala je tudi lažne govorice, ki so o njej krožile leta.

»Preživela sem zelo težko obdobje v poznih tridesetih in štiridesetih letih, na vse mogoče načine sem poskušala zanositi.

Preizkusila sem umetno oploditev, pila kitajske čaje, vse sem poskusila. Vse bi dala, da bi mi takrat kdo rekel, naj zamrznem jajčeca.

A takrat o tem preprosto ne razmišljaš,« je v intervjuju za Allure povedala že leta 2022, in dodala, da danes čuti določeno olajšanje:

»Zdaj mi ni treba več razmišljati ali lahko? Ta ladja je odplula, a nimam nobenih obžalovanj,« je priznala.

V pogovoru za Harper’s Bazaar se je Jennifer dotaknila tudi govoric, da je bil prav njen domnevni odpor do materinstva razlog za razhod z Bradom Pittom.

»To so bile popolne laži. Danes nimam več česa skrivati. In, bog ne daj, da je ženska uspešna, pa nima otrok,« je zaključila zvezdnica, ki je danes srečna v zvezi s hipnoterapevtom in wellness gurujem Jimom Curtisom.