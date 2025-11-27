Bolezen napreduje: z oskarjem nagrajena igralka ne prepozna več prijateljev in družine

Britanska igralka Judi Dench je delila novico o napredovanju degenerativne očesne bolezni in razkrila, da ne prepozna več niti svoje družine in prijateljev. 90-letni zvezdnici so leta 2012 diagnosticirali starostno makularno degeneracijo in povedala je, da se ji je vid tako poslabšal, da svojih najdražjih, scenarijev ali televizije ne more več videti. Omenjena bolezen je glavni vzrok trajne izgube vida pri ljudeh, starejših od 50 let, trenutno ni na voljo nobenega zdravljenja, piše Radar Online.

V novem intervjuju za ITV News, v katerem je nastopila skupaj s svojim tesnim prijateljem in kolegom Ianom McKellenom, so jo vprašali, zakaj je že več let ni bilo mogoče videti pred kamerami. Oskarjevka je iskreno povedala: »To je zato, ker ne vidim več.« McKellen je pripomnil: »Ampak mi te lahko vidimo,« na kar je Dench odgovorila: »Da, in jaz vidim tvojo silhueto in te tako dobro poznam, da vem, kdo si, vendar zdaj nikogar več ne prepoznam. Ljudje si mislijo, glejte jo, kako vzvišena je, a to je zato, ker ne vidim. Ne vidim televizije, ne vidim brati.«

Judi se na velikem platnu ni pojavila od kratke vloge v filmu Spirited leta 2022, v katerem sta igrala Will Ferrell in Ryan Reynolds. Isto leto je skupaj z Jennifer Saunders, Davidom Bradleyjem in Derekom Jacobijem nastopila še v komični drami Aleluja. Lani je potrdila, da nima načrtov za prihodnje igralske projekte. Na tradicionalni razstavi cvetja Chelsea Flower je maja povedala, da je poskušala delati, kolikor je le lahko, vendar je začela ugotavljati, da je vsaka vloga zanjo postala težka: »Imam veliko prijateljev, ki bi me učili scenarij. Ampak imam fotografski spomin, zato moram vedeti, kje je vse zapisano na strani, in to je zdaj precej težko. To je tisto, kar igranje zaenkrat resnično onemogoča. A našla bom pot,« je dodala.

Januarja je razkrila, da ne more več sama od doma in da vsak dan potrebuje pomoč, da se ne bi zaletela v predmete ali padla. Priznala je še, da jo je strah biti sama. V pogovoru s Trinny Woodall je v njenem podkastu Fearless dejala: »Nekdo je vedno z mano, zdaj mora biti, ker ne vidim in lahko v kaj trčim ali padem. Vedno sem nervozna, preden kam grem. Nimam pojma, zakaj … Nisem dobro, ko sem sama, in sedaj sploh ne bi bila.«

Čeprav Judi že nekaj časa ni imela filmske vloge, je pred kratkim posnela božični oglas s svojo prijateljico in igralsko kolegico iz serije Cranford, Imeldo Staunton, za dobrodelno organizacijo ShelterBox, ki ljudem pomaga ob nesrečah.