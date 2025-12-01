Božična dekoracija v Beli hiši: Trumpovi portreti preplavili hodnike, Obamo skrili (FOTO)

Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump je letos med božične okrasitve Bele hiše uvrstila nenavadno umetniško delo: Lego portret predsednika Donalda Trumpa, ki očitno poustvarja njegov resni uradni portret iz Bele hiše. Praznično okrasitev je predstavila v ponedeljek, 1. decembra, tema pa se glasi »Dom je tam, kjer je srce«. V Zeleni sobi, ki jo pogosto uporabljajo za manjše sprejeme in čajanke, je postavila dva Lego portreta – Trumpa in Georgea Washingtona. Tudi venčki, obešeni nad umetniškimi deli, so okrašeni z rdečimi trakovi iz Legovih kock. Po sporočilu za javnost je Melania navdih za letošnjo dekoracijo črpala iz »veselja, izzivov in nenehnega gibanja materinstva in poslovnega življenja«.

Prva dama je dejala: »Nenehno premikanje me je naučilo, da dom ni zgolj fizičen prostor; dom je toplina in udobje, ki ju nosim s sabo, ne glede na okolje. To božič praznujmo ljubezen, ki jo nosimo v sebi, in jo delimo z ljudmi okoli nas. Kjerkoli smo, lahko ustvarimo dom, poln miline, sijaja in neštetih možnosti.« Poleg Legovih portretov dekoracija vključuje še 10.000 modrih metuljev, ki letijo okoli »Rdeče sobe prihodnosti«, posvečene ameriški skupnosti rejniških družin. Drevo v tej sobi krasi okrasje »Be Best«, ki se navezuje na njeno pobudo iz prvega mandata. V Modri sobi stoji uradno božično drevo Bele hiše, smreka iz Michigana, ki z zlatimi zvezdami in okraski simbolizira Zlato zvezdo družin padlih vojakov ter uradne ptice in rože vseh ameriških zveznih držav in ozemelj.

FOTO: Aaron Schwartz Reuters

V Vzhodni sobi je ovratnik božičnega drevesa posvečen 250. obletnici Združenih držav, ki jo bo država praznovala prihodnje leto. Skupno božična dekoracija vključuje 75 venčkov, več kot 50 božičnih dreves, 700 čevljev girland, 25.000 čevljev trakov in 10.000 metuljev, navaja Urad prve dame. Lego portret je le eden od številnih novih prikazov Trumpa, ki so se pojavili na stenah Bele hiše v njegovem drugem mandatu. Septembra je Trumpov dolgoletni zaveznik Sebastian Gorka delil fotografijo dramatične nove slike, na kateri Trump hodi naprej s skritima rokama v dolgem temnem plašču, obdan z ameriškimi zastavami. V maju je dopisnik New York Timesa Shawn McCreesh objavil fotografijo novega portreta, na katerem nad Trumpom bedita nekdanja republikanska predsednika Ronald Reagan in Abraham Lincoln. Slika naj bi visela na stenah zahodnega krila.

FOTO: Aaron Schwartz Reuters

Umetniška upodobitev poskusa atentata leta 2024

Med novostmi so še umetniška upodobitev poskusa atentata leta 2024 – Trump jo imenuje »Butlerjeva slika ‘Fight, Fight, Fight’« – ter neobičajna slika Trumpovega obraza, prekritega z ameriško zastavo, in nov predsedniški portret, ki močno spominja na njegovo slavno policijsko fotografijo iz avgusta 2023. Med dodajanjem novih portretov na stene je predsednik prekršil tradicijo in odstranil uradni portret Baracka Obame iz javnih prostorov. Po tradiciji naj bi v osrednjem prehodu Bele hiše visela portreta zadnjih dveh predsednikov, vendar Bidenov uradni portret še ni končan, zato sta to Obama in George W. Bush. Aprila je Trump zamenjal Obamov portret s sliko poskusa atentata, avgusta pa je bil Obama prestavljen še dlje od javnega pogleda – na vrh Velikega stopnišča, območja, ki ni odprto za obiskovalce. Insiderji trdijo, da Trump osebno potrjuje skoraj vse estetske spremembe v Beli hiši, tudi najmanjše, poroča People.

FOTO: Aaron Schwartz Reuters

