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OČE IN OTROCI

Brad Pitt doživlja udarec za udarcem

Otroci se eden za drugim odpovedujejo slavnemu očetu.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 13. 6. 2026 | 06:00
3:13
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Zahara, hči Angeline Jolie in Brada Pitta, želi uradno opustiti očetov priimek. Družinski razdor se stopnjuje od incidenta leta 2016 na letalu, zaradi katerega sta se začela dolgotrajen razhod in težka ločitev nekdanjih slavnih zakoncev Brangelina. Namesto sprave se zadeve že leta zaostrujejo. Še en njun otrok je vložil uradno zahtevo za spremembo priimka, da bi tudi na ta način prekinil povezavo z očetom. Gre za Zaharo Marley Jolie-Pitt, ki naj bi kmalu uradno uporabljala le materin priimek. Dokumenti o spremembi tega so bili nekaj dni po tem, ko se je za isti korak odločil sin Angeline in Brada, Maddox Jolie-Pitt, na Višje sodišče v Kalifornij vloženi 28. aprila, poroča revija In Touch.

Postopek spremembe Zaharinega priimka naj bi bil zaključen 28. septembra, vendar se hči znanih staršev že dlje časa javno predstavlja zgolj z materinim, pri čemer je opustila Pitt. Kot Zahara Marley Jolie je prejšnji mesec prejela diplomo na kolidžu Spelman v Atlanti. Na slovesnosti ni bilo njenega očeta, v govoru ga ni omenila, temveč je poudarila, da je Angelina najboljša mama. Vir blizu igralca je po novem družinskem razkolu za The Independent izjavil: »Žalostno je videti, kako en starš odtujuje otroke od drugega.«

Angelina in Brad, ki sta se po več kot desetletju zveze in dveh letih zakona razšla leta 2016, imata šest otrok: 24-letnega Maddoxa, 22-letnega Paxa, 21-letno Zaharo, 20-letno Shiloh ter 17-letna dvojčka Knoxa in Vivienne. Shiloh, prvi biološki otrok nekdanjega para, je bila prva med sorojenci, ki je na svoj 18. rojstni dan leta 2024 uradno spremenila ime in se zdaj imenuje Shiloh Jolie. Maddox je svojo spremembo priimka pokazal, ko je bil letos v filmskih projektih naveden kot Maddox Jolie. Zaharina odločitev, da opusti očetov priimek, sega že v november 2023, ko se je na kolidžu predstavljala kot Zahara Marley Jolie.

Maja 2024 je bila Vivienne v gledališki produkciji, kjer je sodelovala z mamo, prav tako navedena kot Vivienne Jolie in ne več Jolie-Pitt. Tudi Pax se predstavlja kot Pax Jolie. Po novih potezah Zaharе se na družbenih omrežjih pojavljajo ostri komentarji, v katerih nekateri trdijo, da se igralec s tem ne obremenjuje, saj naj otrok sploh ne bi bil njegov, kar se nanaša na dejstvo, da so bili trije otroci posvojeni, kasneje jih je Brad Pitt uradno priznal kot svoje.

Angelina je Maddoxa, Paxa in Zaharo posvojila kot samohranilka, Brad jih je uradno posvojil po poroki z njo. Družinski razkol se je začel po incidentu na letalu leta 2016, ko je prišlo do spora med Pittom in ostalo družino. Po preiskavi FBI je bil igralec oproščen očitkov o nasilju. Leta kasneje je Pax na družbenih omrežjih podal ostro sporočilo očetu, v katerem ga je označil za sramotno in grozno osebo, ob tem pa dodal, da bo resnica prej ali slej prišla na dan.

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