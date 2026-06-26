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Brad Pitt se z Ines de Ramon ne namerava poročiti: to si o njej misli njegova družina

Brad Pitt in Ines de Ramon sta v resni zvezi, vendar poroka za zdaj ni v njunih načrtih.
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
M. Fl.
 26. 6. 2026 | 14:25
3:51
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»Ines je izjemno povezana z Bradovo družino. Naravnost obožujejo jo in so jo takoj sprejeli odprtih rok,« je za Page Six povedal neimenovani vir. »Praktično jo štejejo za družinskega člana.« Kljub temu pa igralec po njegovih besedah ne načrtuje, da bi se znova poročil. Po navedbah vira je 33-letna oblikovalka nakita, ki je z 62-letnim Pittom v zvezi od leta 2022, stkala iskrene vezi z vso igralčevo družino. »Ines in Bradova družina so redno v stikih in iskreno uživajo v druženju z njo. Ko so skupaj, nimaš občutka, da je le Bradovo dekle. Preprosto je del družine.«

Vir dodaja, da je z vsakim družinskim članom zgradila pristen odnos. »Veliko časa preživi z Bradovim bratom in sestro, nečaki in nečakinjami, udeležuje se družinskih srečanj in si je vzela čas, da je vsakega posebej dobro spoznala.« Po njegovih besedah je njen odnos z Bradovimi bližnjimi presegel zgolj povezavo prek igralca. »Pišejo si in ostajajo v stikih tudi takrat, ko igralca ni zraven, kar veliko pove o tem, kako tesni so postali njihovi odnosi.« Ines je opisal kot zelo preprosto in prijetno osebo.

»Je zelo prizemljena in v njeni družbi se lahko vsak počuti sproščeno. Z vsemi lahko ure in ure sedi, se smeji in pogovarja. Vse deluje povsem naravno, nič ni prisiljeno.« Po njegovih besedah jo Bradovi sorodniki danes spontano vključujejo v svoje življenje. »Vedno vprašajo, kako je, vključujejo jo v družinske načrte in si iskreno želijo njene družbe. Postala je naraven del družinske dinamike.«

Brad Pitt je decembra 2024 tudi uradno zaključil dolgotrajni ločitveni postopek z Angelino Jolie, s čimer se je po več kot osmih letih končala njuna pravna bitka. Angelina je zahtevo za ločitev vložila septembra 2016. Nekdanja zakonca imata šest otrok: Maddoxa (24), Paxa (22), Zaharo (21), Shiloh (19) in dvojčka Knoxa ter Vivienne (17). Ines de Ramon se je leta 2019 na skrivaj poročila z igralcem Paulom Wesleyjem. Po več kot treh letih zakona sta se leta 2022 razšla. O zaključku ločitve je prvič javno spregovoril maja 2025 v intervjuju za revijo GQ, v katerem je predstavljal film F1. Na vprašanje, ali je po koncu ločitve občutil olajšanje, je odgovoril:

»Ne, mislim, da to ni bilo nekaj tako velikega. Preprosto se je zaključil pravni postopek.« Spregovoril je tudi o razmerju z Ines de Ramon. Novinar ga je vprašal, ali je bil njun prvi skupni javni nastop na dirki formule 1 skrbno načrtovan. Pitt se je ob tem nasmejal. »Ne, človek, ni bilo tako preračunano. Si predstavljate, kako naporno bi bilo življenje, če bi ves čas razmišljal o takšnih stvareh? Življenje gre svojo pot. Tudi odnosi se razvijajo.« Ob tem je dodal, da je njegovo zasebno življenje že desetletja pod drobnogledom javnosti. »Moje zasebno življenje je vedno v medijih. Že trideset let. Ali pa vsaj neka različica mojega zasebnega življenja.«

Page Six je pred časom poročal tudi, da ima igralčev sin Pax še vedno stike z očetovo širšo družino, čeprav z Bradom samim po burni ločitvi nima tesnega odnosa. Več njegovih otrok je v zadnjih letih distanciralo od Brada Pitta in njegovega priimka.

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