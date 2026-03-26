Brad Pitt v nelaskavi vlogi: na meji dobrega okusa

Pojavljanje v korporativni prodajni predstavitvi za Brada Pitta ni ravno nekaj, s čimer bi se lahko pohvalil, vendar to ni ustavilo Caseyja Wassermana, ki je oskarjevcu nameni glavno vlogo v predstavitvi, ki trenutno kroži med potencialnimi kupci, zainteresiranimi za nakup njegove družbe za šport, svetovanje in menedžment. Pitt, ki je dolgoletna stranka agencije Brillstein Entertainment Partners, se v dokumentu pojavi na več mestih, med drugim na veliki polstranski fotografiji, kjer pozira kot lik iz filma F1, ob njegovem obrazu pa je z velikimi črkami zapisana številka 630 milijonov dolarjev. V katalogu se sicer pojavljajo tudi manjše fotografije drugih zvezdnikov, kot so Emma Stone, Sydney Sweeney in Russell Crowe, vendar je Pitt daleč najbolj izpostavljen.

Znano je, da je bil igralec dolga leta tesen sodelavec in prijatelj pokojnega Brada Greyja, soustanovitelja družbe, njegova povezava s podjetjem Brillstein-Grey pa sega v zgodnja devetdeseta leta. Po drugi strani je Wasserman podjetje prevzel šele leta 2023, zato številni poznavalci menijo, da je tako izpostavljena uporaba Pittove podobe v prodajnem dokumentu že na meji dobrega okusa. »To je vsekakor precej nizkotno,« je brez zadržkov komentiral eden od uglednih hollywoodskih menedžerjev. Po dokumentih, ki so pricurljali v javnost, je agencija Brillstein leta 2025 ustvarila kar 81 milijonov dolarjev prihodkov, kar predstavlja približno osem odstotkov vseh prihodkov, ki jih je Wasserman ustvaril v tistem letu, piše page six.