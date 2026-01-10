  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JASNO IN GLASNO

Bradley Cooper o glasnih govoricah: »To je noro …«

Končno se je odzval na ugibanja glede estetskih operacij.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 10. 1. 2026 | 07:25
3:04
A+A-

Bradley Cooper se je končno odzval na govorice o estetskih operacijah, ki so se pojavile po tem, ko je njegov opazno svež in mladosten videz sprožil burna spletna ugibanja. Igralec, ki je letos dopolnil 51 let, je o tem spregovoril podkastu SmartLess, kjer se gostitelja Will Arnett in Jason Bateman nista izognila očitnemu vprašanju. Med epizodo je Cooperjev prijatelj Arnett priznal, da so oboževalci prepričani, da se je zvezdnik podvrgel operacijam, a obenem vztrajal, da tega ni storil. Bateman je njegove besede potrdil, nato je gost še sam komentiral zadeve.

Igralec je razkril, da so ga v zadnjih tednih ljudje večkrat ustavljali in komentirali, kako dobro izgleda, ter priznal, da je pozornost nora in da mu po svoje laska, ker drugi hvalijo njegov mladosten videz, vendar je zavrnil navedbe, da si je do njega pomagal s kirurgijo. Govorice o tem se prvič pojavile oktobra, ko je promoviral svoj najnovejši projekt Is This Thing On?. Posnetek, ki ga je delila televizijska mreža E! News, je hitro postal viralen, saj so oboževalci opazili gladko, polno polt in navidezno bolj izostrene obrazne poteze. Na družbenih omrežjih so uporabniki komentirali izstopajoče ličnice, nekateri pa so njegov videz primerjali z Barryjem Manilowom ali Cillanom Murphyjem, medtem ko so drugi preprosto zapisali, da je videti drugačen.

Dodaten zagon govoricam je dal plastični kirurg Gerard Lambe, ki igralca nikoli ni zdravil, a je za Daily Mail povedal, da bi lahko bil njegov videz rezultat vrhunsko izvedenih kozmetičnih posegov. Lambe je domneval, da bi šlo za subtilne posege, kot so učvrstitev čeljusti ali manjši dvig spodnjega dela obraza, morda z naprednimi tehnikami, ki dvignejo plast pod kožo in obnovijo strukturo ter definicijo obraza. Poleg tega je Lambe omenil, da je Cooper morda opravil manjši poseg v predelu oči, ki delujejo večje in bolj odprte. 

Cooperjev videz je pritegnil pozornost v luči njegove dvoletne zveze z 21 let mlajšo Gigi Hadid. Par je skupaj od oktobra 2023, po poročanju Daily Maila naj bi igralec že stopil korak naprej. Viri so razkrili, da je celo vprašal izbrankino mater Yolando Hadid, ali lahko zasnubi njeno hčerko. »Bradley je Yolando prosil za Gigijino roko,« je za Daily Mail povedal vir. »Želi ji pokazati, kako resen je glede Gigi in da načrtuje z njo v New Yorku zgraditi trdno družino.« Igralec je v načrte vključil tudi svojo mamo, Glorio Campano: »Zelo sta povezana in vključi jo v vse,« je dodal vir o odnosu med materjo in sinom.

Velik razlog, da si Cooper in Hadidova želita poroke, sta njuna otroka, saj bi rada videla, da bi odraščala skupaj. On ima s svojo nekdanjo partnerko, manekenko Irino Shayk osemletno hčerko Leo De Seine, ona ma z nekdanjim partnerjem Zaynom Malikom petletno hčerko Khai Malik.

Sorodni članki

Bulvar  |  Glasba in film
ZVEZDNIKA

Bradley in Margot v novi kriminalki? To namigujeta Pitt in Clooney

Zvezdnika naj bi nastopila v predzgodbi znane gangsterske trilogije Oceanovi. Govori se tudi o nadaljevanju trilogije z Georgeem Clooneyjem in Bradom Pittom.
17. 10. 2025 | 08:56
Bulvar  |  Suzy
NAJSTAREJŠA OD TREH OTROK

Trideset let lepote Gigi Hadid (Suzy)

Prvič je pred kamero stala kot dveletna deklica, odkril jo je soustanovitelj podjetja Guess, Paul Marciano.
1. 5. 2025 | 09:00
Photo
Bulvar  |  Suzy
BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč: Bradley Cooper (Suzy)

Danes ima kar dvanajst nominacij za oskarja (od glavnega in stranskega igralca do najboljšega filma in prirejenega scenarija), prejel je eno bafto, dva grammyja in eno nagrado SAG
5. 1. 2025 | 17:00

Več iz teme

Bradley CooperIrina Shaykvidezoperacije
ZADNJE NOVICE
08:05
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden v zvezdah: Kironovi naporni aspekti se bodo vlekli do torka

Zasebno Kironova vpletenost v krajec prinaša dneve, ko se bo treba soočati z lastnimi ranami.
Joy Lotos10. 1. 2026 | 08:05
07:33
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Bujta repa: okus tradicije v posodobljenem receptu (domače jedi z Yasko)

Bujta repa, verjetno ena najbolj prepoznavnih ljudskih jedi, nas, ko se temperature spustijo, lepo pogreje in prijetno nasiti. Pa še iz dneva v dan je boljšega okusa, zato jo skuhamo v največjem loncu in jemo s kosom kruha za glavni obrok ali jo recimo postrežemo kot prilogo h klobasam ali krvavicam.
Jasmina Pirnar Krope10. 1. 2026 | 07:33
07:31
Razno
DAROVAL BO SVETO MAŠO

Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
Janez Mužič10. 1. 2026 | 07:31
07:25
Bulvar  |  Tuji trači
JASNO IN GLASNO

Bradley Cooper o glasnih govoricah: »To je noro …«

Končno se je odzval na ugibanja glede estetskih operacij.
10. 1. 2026 | 07:25
07:18
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ALI JE ŠEL PREDALEČ?

Strogi ravnatelj Gregor ob službo, usoden menda neprimeren odnos

Gregor Pečan pravi, da je ves čas deloval le v korist dijakov.
Aleksander Brudar10. 1. 2026 | 07:18
07:09
Novice  |  Slovenija
NELOJALNA KONKURENCA

Kmetje svarijo pred nelojalno konkurenco

EU je podprla trgovinski sporazum z Mercosurjem. Južnoameriški kmetje bodo lažje izvažali v Evropo.
10. 1. 2026 | 07:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki