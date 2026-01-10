Bradley Cooper o glasnih govoricah: »To je noro …«

Bradley Cooper se je končno odzval na govorice o estetskih operacijah, ki so se pojavile po tem, ko je njegov opazno svež in mladosten videz sprožil burna spletna ugibanja. Igralec, ki je letos dopolnil 51 let, je o tem spregovoril podkastu SmartLess, kjer se gostitelja Will Arnett in Jason Bateman nista izognila očitnemu vprašanju. Med epizodo je Cooperjev prijatelj Arnett priznal, da so oboževalci prepričani, da se je zvezdnik podvrgel operacijam, a obenem vztrajal, da tega ni storil. Bateman je njegove besede potrdil, nato je gost še sam komentiral zadeve.

Igralec je razkril, da so ga v zadnjih tednih ljudje večkrat ustavljali in komentirali, kako dobro izgleda, ter priznal, da je pozornost nora in da mu po svoje laska, ker drugi hvalijo njegov mladosten videz, vendar je zavrnil navedbe, da si je do njega pomagal s kirurgijo. Govorice o tem se prvič pojavile oktobra, ko je promoviral svoj najnovejši projekt Is This Thing On?. Posnetek, ki ga je delila televizijska mreža E! News, je hitro postal viralen, saj so oboževalci opazili gladko, polno polt in navidezno bolj izostrene obrazne poteze. Na družbenih omrežjih so uporabniki komentirali izstopajoče ličnice, nekateri pa so njegov videz primerjali z Barryjem Manilowom ali Cillanom Murphyjem, medtem ko so drugi preprosto zapisali, da je videti drugačen.

Dodaten zagon govoricam je dal plastični kirurg Gerard Lambe, ki igralca nikoli ni zdravil, a je za Daily Mail povedal, da bi lahko bil njegov videz rezultat vrhunsko izvedenih kozmetičnih posegov. Lambe je domneval, da bi šlo za subtilne posege, kot so učvrstitev čeljusti ali manjši dvig spodnjega dela obraza, morda z naprednimi tehnikami, ki dvignejo plast pod kožo in obnovijo strukturo ter definicijo obraza. Poleg tega je Lambe omenil, da je Cooper morda opravil manjši poseg v predelu oči, ki delujejo večje in bolj odprte.

Cooperjev videz je pritegnil pozornost v luči njegove dvoletne zveze z 21 let mlajšo Gigi Hadid. Par je skupaj od oktobra 2023, po poročanju Daily Maila naj bi igralec že stopil korak naprej. Viri so razkrili, da je celo vprašal izbrankino mater Yolando Hadid, ali lahko zasnubi njeno hčerko. »Bradley je Yolando prosil za Gigijino roko,« je za Daily Mail povedal vir. »Želi ji pokazati, kako resen je glede Gigi in da načrtuje z njo v New Yorku zgraditi trdno družino.« Igralec je v načrte vključil tudi svojo mamo, Glorio Campano: »Zelo sta povezana in vključi jo v vse,« je dodal vir o odnosu med materjo in sinom.

Velik razlog, da si Cooper in Hadidova želita poroke, sta njuna otroka, saj bi rada videla, da bi odraščala skupaj. On ima s svojo nekdanjo partnerko, manekenko Irino Shayk osemletno hčerko Leo De Seine, ona ma z nekdanjim partnerjem Zaynom Malikom petletno hčerko Khai Malik.