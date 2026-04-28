Bralci z ustnic razkrili, kaj je Trump govoril kralju Karlu: »Imam občutek, da bo Putin izbrisal celotno populacijo« (FOTO)

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta v ponedeljek prispela v Belo hišo, kjer sta ju sprejela Donald Trump in Melania Trump. Čeprav je bil uvodni pozdrav miren in prijeten, naj bi se pogovor hitro obrnil v nelagodne teme. Trump naj bi skoraj takoj omenil nedavno streljanje na večerji dopisnikov Bele hiše, na kar je kralj odvrnil: »Raje ne bi ostal predolgo. Imam občutek, da ne bi smel biti tukaj.« Ameriški predsednik ga je nato vprašal, ali se počuti v redu, in dodal, da situacija res »ni dobra«, ob tem pa pripomnil: »Nisem bil pripravljen na tako situacijo, a zdaj pa sem.«

Putin, vojna in zlovešče napovedi

Pogovor se je nato nepričakovano zasukal na Vladimirja Putina. Trump naj bi dejal: »Te dni sem govoril s Putinom. On želi vojno.« Kralj je poskušal temo preusmeriti z besedami: »O tem bomo govorili kasneje,« vendar je Trump nadaljeval z mračnimi napovedmi: »Imam občutek … če naredi to, kar je rekel, bo izbrisal celotno populacijo.« Po navedbah strokovnjakinje je kralj znova skušal prekiniti pogovor in kratko odvrnil: »Drugič.«

Kralju je bilo vidno neprijetno. FOTO: Reuters

V svojem značilnem slogu je Trump nato v hipu ponovno zamenjal temo pogovora in prešel na bolj lahkotne vsebine. Kralju naj bi začel razkazovati Belo hišo: »Vidite lahko tja do plesne dvorane. Jo želite videti?« Monarh se je na to le rahlo nasmehnil in diplomatsko odgovoril: »Prepričan sem, da nam jo boste pokazali.« Nato se je kraljevi par odpravil na čaj v Zeleno sobo Bele hiše, zatem pa sta si ogledala še novi čebelnjak na vrtu, oblikovan kot pomanjšana različica predsedniške rezidence.