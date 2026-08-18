Brat pokojne princese Diane v knjigi zbral spomine, ki jih ni delil še z nikomer

Prihodnji mesec bo v Veliki Britaniji izšla knjiga brata pokojne princese Diane Charlesa Spencerja z naslovom Swan Song: Diana, My sister (Labodji spev: Diana, moja sestra). Gre za globoko osebno pripoved o Charlesovem odnosu s sestro, polno utrinkov in anekdot, o katerih ni javno govoril še nikoli, razkril naj bi tudi kar nekaj podrobnosti o Dianinem zakonu s princem Charlesom ter tudi o njeni smrti in dogodkih okoli nje.

Knjiga, ki jo založniki opisujejo kot »zgodovinsko« in »izjemno ganljivo«, naj bi pokrivala Dianino otroštvo, njen zelo nesrečen 15 let trajajoč zakon s takratnim valižanskim princem in dneve po njeni pretresljivi smrti v prometni nesreči, ki se je zgodila v Parizu avgusta 1997. 62-letni Spencer je, kot piše Daily Mail, o knjigi dejal: »Ker je 30. obletnica Dianine tragične smrti na obzorju, so me znova zasuli s prošnjami za intervjuje o moji sestri. To mi je dalo zagona, da enkrat za vselej zapišem lastne misli in spomine, namesto da bi ob ponovnem prebiranju (neresničnih) mnenj in zgodb drugih doživljal stres in nelagodje.«

Knjiga spominov bo prevedena v 12 jezikov, ali je med njimi tudi slovenščina, za zdaj še ni znano. Vsekakor pa bodo spomini Charlesa Spencerja zanimivo branje za vse oboževalce pokojne princese, ki jih je še vedno izredno veliko. Prav tako je še vedno izredno veliko zanimanja za njeno življenjsko zgodbo in predvsem okoliščine njene smrti, ki še vedno buri domišljijo ljudi po vsem svetu.

Mnogi poznavalci razmer na britanskem dvoru pravijo, da je kraljeva družina pred izidom knjige precej nervozna, nobena skrivnost ni, da grof Charles Spencer z bivšim svakom in večjim delom kraljeve družine ni v najboljših donosih. Med Dianinim pogrebom v Westminstrski opatiji je denimo pred 2,5-milijardnim občinstvom, ki je spremljalo prenos pogreba, dejal, da »njegova sestra ni potrebovala kraljevega naziva, da bi ohranjal pri življenju njeno posebno čarovnijo«. Obljubil je tudi, da bo Dianina »krvna družina« zaščitila princa Williama in Harryja, »da se njuni duši ne bosta izgubili v dolžnosti in tradiciji«.

Charles Spencer je pred izidom knjige še dodal: »Namen te knjige je povedati resnico o Diani z vidika njenega brata, tako kot sem o njej poskušal govoriti na njenem pogrebu. Upam, da bo ta knjiga zanimiva za mnoge, ki še vedno cenijo spomin na Diano in vesel bi bil, če bi tisti, ki so premladi, da bi se je spominjali, spoznali, kdo je v resnici bila: enkraten človek, poln ljubezni, karizme.« Založnik Daniel Bunyard pa je o knjigi med drugim dejal, da »vsebuje številna razkritja, ki bodo pritegnila veliko pozornosti, a da bo to predvsem »iskren poklon izjemni ženski«.