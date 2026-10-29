Za njenim nasmehom se skriva bolečina: znana hrvaška igralka razkrila tragično družinsko zgodbo (VIDEO)

Za prepoznavnim nasmehom in vedrim značajem hrvaške igralke Ecije Ojdanić se skriva boleča družinska zgodba. V podkastu Nema labavo by IN magazin se je spomnila brata, ki se je pred 27 leti odpravil na morje in se ni nikoli vrnil. Razkrila je, kako se je njena družina spoprijemala z nepredstavljivo izgubo, ter priznala, zakaj še danes čuti njegovo navzočnost v vsakdanjem življenju.

Čeprav so od njegove smrti minila skoraj tri desetletja, sta bolečina in praznina, ki ju je pustil za seboj, še vedno del njenega življenja. Ecija je iskreno priznala, da se človek na takšno izgubo nikoli ne more pripraviti. »Tega ne bi privoščila nikomur. Med vsemi najhujšimi stvarmi, ki si jih lahko zamisliš, je tudi nekaj takega, česar si nikoli ne moreš zares predstavljati ali pričakovati. Bili smo povsem običajna družina, a se je zgodilo,« je povedala igralka.

Z bolečino se naučiš živeti

Še posebej čustveno je spregovorila o tem, kako se je njena družina spoprijemala s tragedijo, pa tudi o občutku, da je brat kljub vsemu še vedno del njihovega življenja. »Minilo je 27 let, a pogrešanje ostaja … Tolažbe ni. Preprosto se navadiš živeti s to bolečino. Med maratoni zelo pogosto čutim njegovo navzočnost. Še vedno je z nami, živi skozi nas. Moj sin je enak njemu, tudi moj nečak je enak njemu,« je razkrila Ecija.

Priznala je tudi, da danes, ko je sama mama, še globlje razume, kako težko je bilo njenim staršem po izgubi sina nadaljevati življenje. »Pravzaprav občudujem svoja starša. Zdaj sem tudi sama mama in si res ne znam predstavljati, kako bi bilo. S sestro nama je bilo zelo težko, a sva se prvih nekaj let osredotočali predvsem na to, da bi starša zmogla preživeti,« je povedala.

V najtežjih trenutkih je njeni družini veliko moči dajala vera. Posebej je izpostavila svojo mamo, katere način spoprijemanja z izgubo ji je ostal v spominu kot pomembna življenjska lekcija. »Pomaga ti vera, pomaga ti občutek, da so nekje še vedno ob tebi. To lekcijo mi je dala mama. Je zelo verna,« je pojasnila igralka.

Otroci strica niso nikoli spoznali

Ena najtežjih stvari zanjo danes je zavedanje, da njeni otroci nikoli niso imeli priložnosti spoznati svojega strica. Kljub temu si Ecija prizadeva, da bi spomin nanj ostal živ s pomočjo družinskih zgodb in skupnih spominov. »Žal jim je, da ga niso spoznali. A nekako jim razložimo, da živi naprej skozi vse nas,« je sklenila, poroča showbuzz.dnevnik.hr.