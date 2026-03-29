Brenine bradavice sprožile kaos – narod ponorel: »Otroci gledajo gole prsi!« (VIDEO)

Modni oblikovalec Boris Kargotić se je za Mondo spomnil kritik, ki jih je dobil na račun obleke, ki jo je oblekla Lepa Brena. Lepa Brena je znana po svojih pisanih, bleščečih in ekstravagantnih stajlingih na nastopih. Vendar pa je ena obleka zaradi nenavadnega in vpadljivega potiska povzročila ogromno pozornosti javnosti. Avtor tega kosa, modni oblikovalec Boris Kargotić, je razkril, kako je pevka prišla na idejo, da obleče prav to obleko, pa tudi, kako se je spopadel z velikim številom negativnih komentarjev, ki so sledili. Sicer je Lepa Brena njegov dizajn nosila med snemanjem enega novoletnega šov programa, po predvajanju oddaje pa so bile reakcije občinstva tako burne, da se je srbski oblikovalec celo vključil v dnevnik, da bi govoril o obleki, ki je dvignila veliko prahu v javnosti.

»Mi smo jo odvračali od te obleke. Brena zelo pazi na vse, se ne hvali, noče bosti v oči. Brena želi, da ti polepša življenje. Ona želi, da se, ko prideš na njen nastop, lepo zabavaš, da začutiš tudi neko emocijo, saj ti da tudi dušo. Nikoli ne želi pritegniti pozornosti z nekimi slabimi stvarmi, škandali itd. Ne hvali se z modnimi znamkami, brendi, avtomobili, premoženjem itd. In res bi lahko, verjemite mi, da res lahko. Meni obleka ni vulgarna, je pa v najmanjši meri pogumna. Ta novoletni program na televiziji na Hrvaškem se snema vnaprej. Meni je to super. Ona je to posnela, minilo je 2–3 mesece od takrat, mi smo na to že pozabili. Potem pa se 31. decembra program začne, nekje ob 20. uri, in ko je ona prišla na vrsto okoli 22., mi začne zvoniti telefon. Moja mama, ki sicer ničesar ne komentira: ‘Ljudje gledajo, kaj je to, o čem se tukaj gre?’ Žalitve, žaljenje: ‘Otroci gledajo, ženska z golimi prsmi. Kaj je to, sram vas bilo, neokus in kič, Srbi na Hrvaškem’...«

Bila je Venera

Oblikovalcu veliko število kritik ni težko padlo na dušo, navaja pa, da se je celo vključil v hrvaški dnevnik, da bi pojasnil, kako je nastal ta zanimivi kos oblačila. »Jaz sem ‘bolnik’, ki ima rad, da se komentira. Nimam problema, nikoli me ne užali. Ne bom lagal niti pretiraval, če rečem, da sem 30 dni vsak dan v povprečju odgovarjal na tri intervjuje. V najmanjši meri, kot da bi izumil zdravilo proti aidsu,« je povedal in dodal: »Hrvaška je 1. januarja vstopila v Schengen. To bi morala biti glavna novica za Hrvaško v tistem trenutku. Ni bila. Brenina obleka je bila glavna novica. Imel sem neposredno vključitev v dnevnik 1. januarja na nacionalni hrvaški televiziji. Govoril sem jim o tem, kako je obleka nastala in kaj pomeni.«

»Bila je Venera, mnoge modne znamke so bile tisto leto v trendu. Kako lepo je žensko telo in ni vulgarno. Ona je oblečena. Ona tega ni nikjer komentirala. Poleg tega smo imeli v tistem trenutku v regiji 18 femicidov. Ubitih je bilo 18 žensk. To pa je bila glavna novica. V istem šovu je eni pevki, verjetno namenoma, da bi pritegnila pozornost, padla dojka in to je bilo v redu. Obleka ne more biti vulgarna, vulgarna je lahko le oseba, ki jo nosi. Brena sploh ni bila vulgarna, bila je prav prikupna. Ne vem, ali se je zavedala, kaj ima oblečeno, ko je to snemala,« je povedal. Boris je za konec razkril, kakšni so pogoji Lepe Brene, ko gre za kostume, ki jih nosi na nastopih. »Ima nekakšne tri pogoje. Katera noga sme biti razkrita, nič ne sme kukati iz spolnih organov, ne sme biti globok dekolte, da je pokrito vse, kar je vulgarno, in da je raztegljivo.«

