Brez dvoma: po ločitvi zvezdniškega para sta hčerki izbrali mamo

V pogovoru za Elle Australia je 17-letna hči Nicole Kidman in Keitha Urbana Sunday mamo opisala kot največji navdih v življenju in razlog za vse, kar počne, kar naj bi Urbana užalilo in je dobil občutek, kot da ne bi obstajal. Viri za Daily Mail poročajo, da Sunday in njena mlajša sestra, 15-letna Faith, v skladu z dogovorom o skrbništvu po ločitvi staršev večino časa preživita z mamo, pri čemer igralka ni otrok obrnila proti očetu, a sta hčeri zaradi razhoda prizadeti in jezni v imenu mame. »Obstaja nekaj zamere do Keitha. V njunih očeh je za vse kriv on, ne ona,« je dejal vir. Urban naj bi bil zaradi odnosa s hčerama zaskrbljen, vendar, upa, da se bo situacija popravila.

»Je prizadet, a meni, da lahko stvari uredi. Nicole mu ne zameri in zdi se, da jih ne odtujuje od njega,« je dodal vir. Kljub temu naj bi Kidmanova in Urban trenutno prenehala komunicirati. »Na koncu zveze je šlo vse zelo narobe in se ni izboljšalo,« je povedal vir. »Keith očitno želi živeti samsko življenje, kot bi doživljal po-ločitveno krizo srednjih let. Postal je povsem druga oseba, ona ga sploh ne pozna več,« je dodal. Kidmanova in Urban sta ločitev zaključila januarja. Po dogovoru bodo hčere 306 dni v letu preživele z mamo, oče pa bo z njimi vsak drugi konec tedna.