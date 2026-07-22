Brez Josipa: tako je Danijela Martinović praznovala 55. rojstni dan

Ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Danijela Martinović, je 55. rojstni dan praznovala v mirnem in intimnem vzdušju. Namesto razkošne zabave, kakršne so na estradi pogoste, se je za svoj osebni praznik odločila obiskati poseben kraj, o čemer je obvestila tudi svoje številne sledilce na družbenih omrežjih. »Ta rojstni dan je bil zame poseben v marsičem, zato sem ga praznovala na poseben, drugačen, tih, a hkrati slovesen način. Še enkrat vam iz srca hvala za vse lepe želje,« je pevka na družbenih omrežjih zapisala ob fotografijah iz hrvaškega romarskega središča Marija Bistrica.

Skoraj bi ji bilo ime Delilah

Poleg utrinkov z rojstnega dne je Danijela delila tudi prikupno in manj znano zgodbo o svojem rojstvu ter imenu, ki bi ga skoraj dobila. Ob črno-beli fotografiji iz otroštva je razkrila, da bi se lahko imenovala precej nenavadno za naše kraje. »Pred natanko 55 leti bi svet skoraj dobil deklico z imenom Delilah. To bi morala biti jaz, saj je moja mama oboževala pesem Toma Jonesa Delilah,« je zapisala. V zadnjem trenutku si je njena mama premislila. »Pobožala je svoj trebuh in rekla: 'Ti si Danijela,'« je rekla.

Po več kot treh desetletjih kariere ceni predvsem notranji mir

Pevka, ki že več kot tri desetletja uspešno ustvarja na hrvaški glasbeni sceni in je nanizala številne uspešnice, je v zadnjih letih večkrat spregovorila o tem, kako pomembna sta zanjo notranji mir in življenjsko ravnovesje. Po desetletjih pod žarometi je svoj 55. rojstni dan namenila predvsem sebi: umiku od vsakodnevnega vrveža ter stvarem, ki jo resnično izpolnjujejo. In leta? »Leta so le številka. Ni pomembno, koliko jih imaš, ampak kako znaš živeti s tistimi, ki jih imaš,« je še zapisala na družbenih omrežjih, piše t-portal.