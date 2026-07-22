Brez Josipa: tako je Danijela Martinović praznovala 55. rojstni dan

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Ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Danijela Martinović, je 55. rojstni dan praznovala v mirnem in intimnem vzdušju. Namesto razkošne zabave, kakršne so na estradi pogoste, se je za svoj osebni praznik odločila obiskati poseben kraj, o čemer je obvestila tudi svoje številne sledilce na družbenih omrežjih. »Ta rojstni dan je bil zame poseben v marsičem, zato sem ga praznovala na poseben, drugačen, tih, a hkrati slovesen način. Še enkrat vam iz srca hvala za vse lepe želje,« je pevka na družbenih omrežjih zapisala ob fotografijah iz hrvaškega romarskega središča Marija Bistrica.
Poleg utrinkov z rojstnega dne je Danijela delila tudi prikupno in manj znano zgodbo o svojem rojstvu ter imenu, ki bi ga skoraj dobila. Ob črno-beli fotografiji iz otroštva je razkrila, da bi se lahko imenovala precej nenavadno za naše kraje. »Pred natanko 55 leti bi svet skoraj dobil deklico z imenom Delilah. To bi morala biti jaz, saj je moja mama oboževala pesem Toma Jonesa Delilah,« je zapisala. V zadnjem trenutku si je njena mama premislila. »Pobožala je svoj trebuh in rekla: 'Ti si Danijela,'« je rekla.
Pevka, ki že več kot tri desetletja uspešno ustvarja na hrvaški glasbeni sceni in je nanizala številne uspešnice, je v zadnjih letih večkrat spregovorila o tem, kako pomembna sta zanjo notranji mir in življenjsko ravnovesje. Po desetletjih pod žarometi je svoj 55. rojstni dan namenila predvsem sebi: umiku od vsakodnevnega vrveža ter stvarem, ki jo resnično izpolnjujejo. In leta? »Leta so le številka. Ni pomembno, koliko jih imaš, ampak kako znaš živeti s tistimi, ki jih imaš,« je še zapisala na družbenih omrežjih, piše t-portal.