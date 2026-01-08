  • Delo d.o.o.
ZAKLJUČEK

Brez obsojanja in drame: uradni konec zakona slavnega para

Glavno pozornost po zaključku zakona bosta Nicole Kidman in Keith Urban namenjata hčerkama.
FOTO: Mpnc
FOTO: Mpnc
M. Fl.
 8. 1. 2026 | 13:25
 8. 1. 2026 | 13:45
3:58
A+A-

Nicole Kidman in Keith Urban sta uradno zaključila ločitev, saj sta že tri mesece po tem, ko je oskarjevka zaradi nepremostljivih razlik vložila zahtevo za razvezo, dosegla sporazum, poroča revija People. Po dostopnih informacijah sta se igralka in country glasbenik dogovorila, da se v celoti odpovedujeta pravici do otroške in zakonske preživnine. Prav tako bo vsaka stran krila svoje odvetniške in sodne stroške. Nekdanji par ima dve hčerki, 15-letno Faith in 17-letno Sunday. V njunem starševskem načrtu je jasno poudarjena obveznost obeh staršev, da otrokoma kljub ločitvi zagotovita stabilno, skrbno in varno okolje.

 FOTO: Benoit Tessier/Reuters
 FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Po sporazumu bo imela Nicole glavno skrbništvo, hčerki bosta z njo preživeli 306 dni na leto, medtem ko bo Keith z njima preživel 59 dni. Obiski ob vikendih so predvideni vsak drugi konec tedna. V dokumentih je navedeno tudi, da starša v javnosti ne bosta grdo govorila drug o drugem niti o družinskih članih drugega starša ter da bosta hčerki spodbujala k ohranjanju tesnega odnosa z obema. Pomembne odločitve, povezane z življenjem deklet, bosta sprejemala skupaj.

Razhod para, ki se je poročil junija 2006, je bil prvič potrjen septembra 2025. Bivša zakonca pa sta po ločitvi razdelila tudi svoj nepremičninski imperij, vreden kar 240 milijonov evrov. Sklenila sta dogovor o delitvi vsega premoženja, ki sta ga pridobila od poroke pred 19 leti, na seznamu pa so impresivne nepremičnine. Sodni dokumenti, do katerih se je dokopal Daily Mail, razkrivajo, da poravnava zagotavlja delitev teh v obojestransko zadovoljstvo.

Med najbolj izstopajočimi deli njunega impresivnega portfelja je kar šest stanovanj v isti stavbi s pogledom na znamenito sydneyjsko pristanišče, razkošno dvoetažno stanovanje na Manhattnu, hiša na Beverly Hillsu, vila v Nashvillu ter ogromno posestvo v Avstraliji. Nekdanji par si deli lastništvo nad večino teh nepremičnin, ki sta jih kupila po poroki leta 2006. Ena zadnjih na seznamu je stanovanje v luksuznem kompleksu Landmark Latitude v avstralskem predmestju Milsons Point, ki ga je Nicole kupila za 6,58 milijona evrov.

Obsežen seznam

Prvo skupno stanovanje, veliko 420 kvadratnih metrov, sta v isti stavbi kupila leta 2009 za skoraj 5,13 milijona evrov, tri leta pozneje pa še nekoliko manjše, 380 kvadratnih metrov veliko stanovanje v soseščini za domnevnih 5,9 milijona evrov. Leta 2011 sta porabila 2,29 milijona evrov za stanovanje, ki ga je Nicole sprva uporabljala kot domačo pisarno. Leta 2008, dve leti po poroki, sta kupila vilo z 20 sobami v Nashvillu za 4,18 milijona evrov ter hišo s petimi spalnicami in petimi kopalnicami na Beverly Hillsu za 5,78 milijona evrov, medtem ko sta leta 2010 za dizajnersko dvoetažno stanovanje na Manhattnu odštela 11,56 milijona evrov. Pred šestimi leti sta si priskrbela še dvosobno stanovanje v newyorški četrti Tribeca za 4,5 milijona evrov. Seznam se je z leti še povečeval in danes je skupna vrednost vseh nepremičnin ocenjena na, kot že omenjeno, 240 milijonov evrov.

Dogovor zagotavlja, da se vse premoženje, od pohištva in gospodinjskih aparatov do vozil, bančnih računov, naložb in osebnih predmetov, razdeli v obojestransko zadovoljstvo. Ni potrjeno, ali je imel par sklenjeno predporočno pogodbo, čeprav so o tem krožile govorice. Dokumenti pa kažejo, da sta vse podrobnosti uredila sporazumno s pomočjo svojih odvetnikov ter se izognila kakršnemu koli formalnemu razkrivanju ali zaslišanjem.

