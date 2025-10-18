Brez ovinkarjenja: Meghan Markle odgovorila na vprašanje, ki že dolgo muči javnost

Meghan Markle je na konferenci Najvplivnejše ženske po izboru revije Fortune (Fortune Most Powerful Women) v Washingtonu znova pritegnila pozornost. To je bil njen prvi javni nastop na tej konferenci po petih letih.

Poleg govora o svoji blagovni znamki As Ever in novih projektih, je odkrito komentirala odločitev, ki je mnoge presenetila in je odgovorila na vprašanje, ki že dolgo muči javnost: zakaj je na svojih družbenih omrežjih izključila komentarje.

»Obstajajo določene stvari, ki sem jih naredila predvsem za svojo lastno zaščito, pa tudi za zaščito blagovne znamke in ljudi, ki me z neverjetnim zanosom podpirajo.

Vem, da se pogosto postavlja vprašanje, kako se soočam s tistimi, ki niso na moji strani, a če res pogledaš, koliko podpore obdaja mene osebno in mojo znamko, je to tisto, kar najbolj občutim in cenim.«

»Razumem tudi, da je veliko takšnih, ki na mojo stran ne prihajajo zato, da bi tam videli negativnost, torej ne ščitim le sebe in ljudi, ki delajo z mano, ampak tudi tiste, ki me podpirajo.

Zato nimam vključenih komentarjev,« je njene besede povzel britanski Hello Magazine.