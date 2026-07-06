Brez žene in otrok: princ Harry bo London obiskal sam

Meghan Markle, sedemletni princ Archie in petletna princesa Lilibet princa Harryja ne bodo spremljali ob skorajšnjem prihodu v London, ni pa še sprejeta dokončna odločitev, ali se bodo družinski člani vojvodi Susseks pridružili v drugih krajih zunaj britanske prestolnice, piše People. Harry in Meghan sta upala, da bosta Archieja in Lilibet prvič po letu 2022 pripeljala nazaj v Veliko Britanijo. Harry si želi, da bi otroka spoznala državo, v kateri je odraščal in morda preživela nekaj časa tudi s kraljem Karlom III.

Njihova odsotnost iz londonskega dela obiska tako odpira vprašanje, ali bo do družinskega srečanja med obiskom sploh prišlo. Načrte še naprej otežujejo varnostni pomisleki. V izjavi, ki jo je tiskovni predstavnik vojvode Susseks posredoval reviji People, je zapisano: »Vprašanje je, ali bo med celotnim obiskom zagotovljena ustrezna in sorazmerna varnostna zaščita.« Čeprav je kralj Harryju ponudil nastanitev na eni od kraljevih posesti, bi varnostni ukrepi veljali le znotraj posestva. Predstavnik je dodal, da Harry še naprej preučuje vse razpoložljive možnosti, da bi obisk lahko potekal varno in da bi njegova otroka dobila priložnost obiskati Združeno kraljestvo.

Harry in Meghan sta po poročanju medijev pred načrtovanim obiskom Velike Britanije z otrokoma na počitnicah v Evropi. Harry bo po načrtih zaradi vrste dobrodelnih dogodkov, med drugim ob začetku enoletnega odštevanja do iger nepremagljivih, ki bodo naslednje leto v Birminghamu ter dogodkov organizacij WellChild in Scotty's Little Soldiers, odpotoval v Britanijo. Princ že dolgo poudarja, da se, potem ko je leta 2020, ko sta se z Meghan umaknila iz aktivnih kraljevih dolžnosti in se preselila v Kalifornijo, izgubil pravico do policijskega varovanja, financiranega iz javnih sredstev, ne počuti dovolj varnega, da bi ženo in otroka pripeljal v domovino.

Po informacijah revije People pregled Harryjevih varnostnih ukrepov, ki ga izvaja izvršni odbor za zaščito članov kraljeve družine in javnih osebnosti (RAVEC), ni aktualen. Predstavniki vojvode opozarjajo, da pravila odbora predvidevajo letni pregled varnostnih tveganj, medtem ko je bil Harryjev zadnji opravljen pred skoraj sedmimi leti. Po izgubljeni pritožbi zoper odločitev britanske vlade, ki mu je odvzela avtomatično policijsko zaščito med obiski domovine, je Harry maja 2025 za BBC dejal: »Trenutno si ne predstavljam sveta, v katerem bi v Združeno kraljestvo pripeljal svojo ženo in otroke.« Dodal je še: »Moja otroka bosta zamudila skoraj vse. Pogrešam Veliko Britanijo oziroma njene dele. Res je žalostno, da svojima otrokoma ne bom mogel pokazati svoje domovine.«

Princ Archie se je maja 2019 rodil v Veliki Britaniji, kmalu po rojstvu so ga javnosti predstavili na gradu Windsor. Istega leta je starša spremljal na dobrodelni polo tekmi, septembra se jima je pridružil na kraljevi turneji po Južni Afriki, kjer je spoznal nadškofa Desmonda Tutuja. Od selitve Harryja in Meghan v Kalifornijo leta 2020 je Archie večinoma odraščal stran od oči javnosti. Njuna hči Lilibet se je rodila leta 2021 v ZDA, očetovo domovino je obiskala le enkrat, in sicer leta 2022 ob praznovanju platinastega jubileja kraljice Elizabete II. Takrat sta Harry in Meghan njen prvi rojstni dan praznovala na vrtu hiše koče Frogmore, kjer je nastala tudi uradna fotografija male Lilibet.

Čeprav Harry in Meghan občasno delita fotografije otrok, sta njuna obraza praviloma. Prijatelj družine je za People povedal: »Harry svojih otrok ne skriva pred javnostjo zato, ker bi jih želel skrivati, temveč zato, ker želi zaščititi njuno zasebnost in varnost pred morebitnimi grožnjami. Želi si, da bi živela čim bolj normalno življenje brez strahu pred ugrabitvijo ali kakršno koli škodo.«