Bridget Jones dobila spomenik, Renée Zellweger: »Mislim, da je mnogo bolj luštna od mene«

Knjižna in filmska junakinja Bridget Jones je dobila spomenik. Odkritja kipa na Leicesterskem trgu v londonskem predelu West End, znanem po številnih kinih in gledališčih, sta se udeležili tako pisateljica Helen Fielding, ki je leta 1996 ustvarila lik Bridget Jones, kot igralka Renée Zellweger, ki jo je več kot dve desetletji upodabljala na velikem platnu – prvič leta 2001 in četrtič letos.

Igralka, ki je zdaj zaradi svoje najbolj znane vloge postala tudi kiparski okras, je o umetniški stvaritvi dejala, da je očarljiva, in dodala: »Mislim, da je mnogo bolj luštna od mene.« Razkrila je tudi, kaj je na njeni nevrotični filmski junakinji, ki preveč pije, preveč kadi in nenehno bije boj s tehtnico, tako privlačnega, da je navdušila celotne generacije. »Njena ranljivost, njena človečnost, zaradi katere se lahko prepoznamo v njenih težavah. Zaradi nje smo lahko tudi mi pristni in to, kar smo. Nepopolni.«

Bronasta Bridget nosi mini krilo, majico in jopico, k prsim stiska svoj znameniti dnevnik, v roki pa ima nalivno pero. Iz jopice kuka trebušček, posledica preveč popitih steklenic šardoneja in nezdrave hrane.

Film Dnevnik Bridget Jones je danes 56-letni Zellwegerjevi leta 2002 prinesel nominacijo za oskarja za glavno žensko vlogo, a ga takrat ni dobila, pozneje pa so jo ovenčali z dvema zlatima kipcema, za stransko vlogo v Hladnem vrhu in glavno vlogo v biografski drami Judy, ki temelji na življenju igralke Judy Garland.

Pisateljica Helen Fielding na odkritju kipa ni izključila možnosti, da bo zgodba o Bridget dobila še kakšno nadaljevanje. »Nikoli ne reci nikoli. Zgodbe pridejo k pisatelju, in če bi prišla do mene takšna, ki bi se mi zdela resnična, zanimiva in nova, bi jo napisala,« je dejala. Kot je že večkrat priznala, se nekateri deli romanov o Bridget niso dobro postarali, saj so se vmes časi zelo spremenili in bi vse moške, ki so v pisarnah nadlegovali ženske, danes takoj odpustili, vendar upa, da bo sporočilo knjige še naprej navduševalo. »Mislim, da je bralcem v uteho, da se lahko povežejo z likom, ki je resničen, človeški in iskren. Bridget je kot prijateljica, s katero si lahko odkrit.«

Kip Bridget Jones je del interaktivne poti kipov, ki so jo začeli februarja 2020. Na njej je mogoče odkriti nekaj priljubljenih britanskih likov in svetovnih filmskih klasik, med drugim tam stojijo Harry Potter, komični dvojec Stan in Olio, Batman, Gene Kelly, medvedek Paddington, Mary Poppins in Mr. Bean.