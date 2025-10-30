  • Delo d.o.o.
LONDONSKA IKONA

Bridget Jones, junakinja, po novem ulita v bronasti kip. Prihajajo pa še drugi zanimivi kipi

Kip Bridget Jones bodo predvidoma odkrili 17 novembra, zasnoval ga je londonski studio 3D Eye, družbo pa mu bodo delali bronasti kipi drugih filmskih junakov.
Prvi film v seriji, Dnevnik Bridget Jones, je izšel pred 24 leti. FOTO: promocijsko gradivo
Renee Zellweger FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Bridget Jones se bo pridružila drugim filmskim likom na Leicester Squareu, kot je Mary Poppins. FOTO: Matt Brown/wikimedia Commons, Cc By 2.0
 30. 10. 2025 | 05:40
Bridget Jones, prikupna in zmedena Londončanka, ki jo je ustvarila pisateljica Helen Fielding, v kar štirih filmih pa zaigrala Renée Zellweger, bo dobila svoje stalno mesto na Leicester Squaru, kjer že stojijo številne britanske ikonične figure iz sveta filma. Tokrat bo prvič, da se jim bo pridružila junakinja iz romantične komedije, odločitev, da ji dajo prostor na znamenitem londonskem trgu, pa po pisanju britanskega Guardiana med drugim dokazuje, da je tudi Bridget prava londonska junakinja.

Renee Zellweger FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Renee Zellweger FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Kip bodo predvidoma odkrili 17 novembra, zasnoval ga je londonski studio 3D Eye, družbo pa mu bodo delali bronasti kipi medvedka Paddingtona, Mary Poppins, Harryja Potterja, Batmana, Gena Kellyja iz filma Pojmo v dežju, Indiane Jonesa, Charlieja Chaplina in lika Daniela Kaluuye iz filma Zbeži!

Sicer še ni jasno, s kakšnim motivom iz filmov o Bridget Jones bo povezan novi kip, je pa menda gotovo, da bo odražal naklonjenost junakinje do chardonnayja, cigaret in velikih spodnjic. Prvi film v seriji, Dnevnik Bridget Jones, je izšel pred 24 leti, sledili so mu Bridget Jones: Na robu pameti, Dojenček Bridget Jones in Bridget Jones: Nora na fanta, ki so skupaj zaslužili skoraj 900 milijonov dolarjev.

Bridget Jones se bo pridružila drugim filmskim likom na Leicester Squareu, kot je Mary Poppins. FOTO: Matt Brown/wikimedia Commons, Cc By 2.0
Bridget Jones se bo pridružila drugim filmskim likom na Leicester Squareu, kot je Mary Poppins. FOTO: Matt Brown/wikimedia Commons, Cc By 2.0

Izbira Američanke, zdaj 56-letne Renée Zellweger za lik samske Londončanke, verižne kadilke, ki se bori s kilogrami in nima posebnih zavor pri uživanju alkohola, je zanetila kar nekaj polemik, začenši s tem, da nima angleškega naglasa, je presuha in ne kadi. Vse dvome je igralka kmalu razblinila – naučila se je govoriti kot prava Londončanka, zredila se je za približno deset kilogramov, le cigarete so bile menda zeliščne.

Bridget Jones velja za britansko kulturno ikono in je bila leta 2016 uvrščena na seznam močnih žensk, ki ga pripravljajo pri radijskem programu Woman's Hour, kot ena od sedmih žensk, ki so v zadnjih 70 letih najbolj vplivale na življenja žensk.

