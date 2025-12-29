Brigitte Bardot bodo pokopali na pokopališču v Saint-Tropezu

Francosko filmsko ikono Brigitte Bardot, ki je umrla v nedeljo na svojem domu v Saint-Tropezu, bodo pokopali na tamkajšnjem pokopališču, so danes sporočile mestne oblasti. Datuma pogreba po pisanju francoske tiskovne agencije AFP niso sporočile. Bardot je sicer izrazila željo, da bi bila pokopana v svojem vrtu z enostavnim lesenim križem na grobu, tako kot njeni hišni ljubljenčki. »Raje bi bila tam, kot na pokopališču v Saint-Tropezu, kjer bi množica idiotov lahko poškodovala grobove mojih staršev in starih staršev,« je leta 2018 povedala za časnik Le Monde.

A ne glede na njene želje, so iz mestne hiše v Saint-Tropezu sporočili, da načrtujejo, da bo igralka pokopana na mestnem pokopališču ob morju. Bardot je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let. Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture. Zaigrala je v približno 50 filmih, tik pred dopolnjenim 40. letom starosti pa je leta 1973 opustila igralsko kariero ter zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali.

Utelešala življenje svobode

Poznana je bila po ostrem jeziku, brezkompromisnih izjavah in kritikah družbenih pojavov, kot so imigracija, odnosi med etničnimi skupinami in vpliv islama v Franciji. Večkrat je bila tudi pravnomočno obsojena zaradi podpihovanja etničnega sovraštva in rasizma s svojimi izjavami. Ob igralkini smrti se vrstijo odzivi s strani desno usmerjenih politikov, medtem ko so na levici nekoliko bolj zadržani. Skrajno desna političarka Marine Le Pen je na družbenih omrežjih zapisala, da je bila Bardot »izjemna zaradi svojega talenta, poguma, odkritosti in lepote«. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je zapisal: »S svojimi filmi, glasom, bleščečo slavo, inicialkami (BB) in velikodušno strastjo do živali je Brigitte Bardot utelešala življenje svobode.«