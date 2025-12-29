  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO FILMSKE DIVE

Brigitte Bardot bodo pokopali na pokopališču v Saint-Tropezu

Ne glede na njene želje so iz mestne hiše v Saint-Tropezu sporočili, da načrtujejo, da bo igralka pokopana na mestnem pokopališču ob morju.
Brigitte Bardot FOTO: Keystone Pictures Usa Zuma Press Wire Via Reuters Conn
Brigitte Bardot FOTO: Keystone Pictures Usa Zuma Press Wire Via Reuters Conn
STA, A. G.
 29. 12. 2025 | 16:16
 29. 12. 2025 | 16:20
2:16
A+A-

Francosko filmsko ikono Brigitte Bardot, ki je umrla v nedeljo na svojem domu v Saint-Tropezu, bodo pokopali na tamkajšnjem pokopališču, so danes sporočile mestne oblasti. Datuma pogreba po pisanju francoske tiskovne agencije AFP niso sporočile. Bardot je sicer izrazila željo, da bi bila pokopana v svojem vrtu z enostavnim lesenim križem na grobu, tako kot njeni hišni ljubljenčki. »Raje bi bila tam, kot na pokopališču v Saint-Tropezu, kjer bi množica idiotov lahko poškodovala grobove mojih staršev in starih staršev,« je leta 2018 povedala za časnik Le Monde.

A ne glede na njene želje, so iz mestne hiše v Saint-Tropezu sporočili, da načrtujejo, da bo igralka pokopana na mestnem pokopališču ob morju. Bardot je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let. Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture. Zaigrala je v približno 50 filmih, tik pred dopolnjenim 40. letom starosti pa je leta 1973 opustila igralsko kariero ter zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali.

Utelešala življenje svobode

Poznana je bila po ostrem jeziku, brezkompromisnih izjavah in kritikah družbenih pojavov, kot so imigracija, odnosi med etničnimi skupinami in vpliv islama v Franciji. Večkrat je bila tudi pravnomočno obsojena zaradi podpihovanja etničnega sovraštva in rasizma s svojimi izjavami. Ob igralkini smrti se vrstijo odzivi s strani desno usmerjenih politikov, medtem ko so na levici nekoliko bolj zadržani. Skrajno desna političarka Marine Le Pen je na družbenih omrežjih zapisala, da je bila Bardot »izjemna zaradi svojega talenta, poguma, odkritosti in lepote«. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je zapisal: »S svojimi filmi, glasom, bleščečo slavo, inicialkami (BB) in velikodušno strastjo do živali je Brigitte Bardot utelešala življenje svobode.«

Več iz teme

Brigitte BardotFrancijasmrtfilmslovoikona
ZADNJE NOVICE
19:05
Novice  |  Svet
KAMERA UJELA PODROBNOST

Je Donald Trump bolan? En detajl na njegovi roki znova pritegnil pozornost

Čeprav se mnogi pogosto obregnejo ob Trumpovo desno roko, se je tokrat v središču pozornosti znašla leva, na kateri so opazili nenavadno obarvanost.
29. 12. 2025 | 19:05
18:31
Šport  |  Tekme
OBERSDORF

Dvojna slovenska zmaga na novoletni turneji!

Zmagal je Domen Prevc, drugi je bil Timi Zajc.
29. 12. 2025 | 18:31
18:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORVEŽAN

Tragedija v svetu športa! V hotelski sobi našli mrtvega biatlonca, star je bil le 27 let

Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.
29. 12. 2025 | 18:12
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Čokolada ni za pse

Lahko povzroči težave s srcem in živčevjem, najbolje je, če ostanejo pri svojih običajnih briketih in prigrizkih.
Ajda Janovsky29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Praznično
OBDAROVANJE

Darila, ki dokazano osrečujejo

Raziskave so pokazale, da so darila, ki prinašajo doživetja in izkušnje, boljša izbira od materialnih stvari.
29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom

Dan za čustveno stabilnost in praktične korake.
29. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki