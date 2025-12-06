  • Delo d.o.o.
TEŽAVNA OBDOBJA

Brigitte Bardot desetletja skrivala skrivnost: »Rešil me je čudež.«

Spregovorila je o težkih trenutkih življenja.
FOTO: Charles Platiau/Reuters
FOTO: Charles Platiau/Reuters
M. Fl.
 6. 12. 2025 | 06:00
2:20
A+A-

Brigitte Bardot, nekdanja ikona evropskega filma in mednarodni seks simbol v novem dokumentarcu s preprostim naslovom Bardot, pripoveduje o najtežjih trenutkih svojega življenja. Danes 91-letna igralka je razkrila, da se čudi, da je preživela več poskusov samomora, ki so se zgodili v njeni mladosti, na vrhuncu slave. V dokumentarcu, kot poroča The Sunday Times, priznava, da se je dolga leta, tudi takrat, ko je bila ena najbolj znanih igralk na svetu, borila s hudo depresijo.

»Poskušala sem si vzeti življenje, a me je rešil  čudež,« pravi in dodaja, ne da bi želela pojasniti, na kaj točno s tem misli. Priznava, da jo depresija spremlja še danes: »Vsako jutro se zbudim in sem žalostna.« Kljub temu poudarja, da je vedno našla tolažbo v živalih in boju za njihove pravice. »Ni pomembno, ali se bodo ljudje spominjali mene. Pomembno je, da se spomnijo spoštovanja, ki ga dolgujemo živalim. Starejša ko postajam, bolj se bojim ljudi. V meni je več živali kot človeka.«

Brigitte je že v svoji avtobiografiji iz leta 1998 omenila poskuse samomora, druga samodestruktivna vedenja in spopadanje z alkoholizmom. »Ko doživiš tako intenzivne trenutke, kot sem jih jaz, je vedno treba plačati ceno,« je med promocijo knjige tistega leta povedala za The Guardian. Priznala je, da je pred umikom iz igralskega sveta leta 1973 v nekem obdobju popila dve steklenici šampanjca in tri steklenice vina na dan: »Pred stisko, ki sledi veliki sreči, ni mogoče pobegniti.«

Zadnji dokumentarec je izšel le nekaj mescev po tem, ko je bila zaradi skrivnostne bolezni sprejeta v bolnišnico in operirana. Že julija 2023 je bila hospitalizirana zaradi težav z dihanjem. Brigitte Bardot je bila v 50. in 60. letih ena največjih evropskih in hollywoodskih zvezd, a je slavo doživljala kot nočno moro. Iz sveta filma se je umaknila nekaj mesecev pred 40. rojstnim dnem in se popolnoma posvetila zaščiti živali.

