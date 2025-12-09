Brigitte Macron nad feministke: »Če bodo prišle te umazane ku***, jih bomo vrgli ven!« (VIDEO)

Na posnetku, objavljenem v francoskem tedniku Public, so ujeli 72-letno ženo predsednika Emmanuela Macrona, kako v zakulisju gledališča Folies Bergère podaja svoje osebno nefiltrirano mnenje na račun radikalnih feministk, ki so dan prej prekinile predstavo komika Aryja Abittana. Štiri aktivistke gibanja #NousToutes so namreč med predstavo priljubljenega zabavljača iz občinstva vzklikale »Abittan posiljevalec!«. Komik je bil leta 2021 sicer res obtožen posilstva, a je po triletnem postopku tožilstvo pregon opustilo. Dan po protestu je predstavo obiskala tudi Brigitte Macron skupaj s hčerko.

Na posnetku jo je slišati, kako Abittanu v zakulisju zagotavlja podporo in ob tem izjavi: »Če bodo prišle te umazane ku***, jih bomo vrgli ven.« Izbira besed je takoj sprožila hudo ogorčenje nad prvo damo. Med prvimi kritiki je bila tudi poslanka Sarah Legrain, ki je opozorila, da Macronova žali ženske, ki opozarjajo na trenutno izjemno perečo problematiko v Parizu. Uradni predstavnik je pozneje sicer skušal pojasniti, da je šlo le za kritiko »radikalnih metod protestnic«, ki so z motenjem predstave skušale preprečiti nastop umetnika, ter se skliceval, da prva dama takšnih metod pač ne podpira.

Primer odmeva še toliko bolj, saj Macronova še vedno čaka razplet sodnega postopka proti spletnim trolom, ki so jo v preteklosti dolžili ravno skrajno žaljivih in tudi lažnih trditev. Sojenje je pričakovano šele prihodnje leto.