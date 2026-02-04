  • Delo d.o.o.
MED NAJBOGATEJŠIMI NA SVETU

Britanska kraljeva družina: vsi brez plač, a z milijardami

Ocenjujejo, da ima britanska kraljeva družina premoženje v vrednosti več milijard evrov.
Neto premoženje kralja Karla III. je ocenjeno na približno 736 milijonov evrov, letni dohodek iz vojvodstva Lancaster pa je lani znašal približno 28,1 milijona evrov. FOTO: Pool/reuters

Neto premoženje kralja Karla III. je ocenjeno na približno 736 milijonov evrov, letni dohodek iz vojvodstva Lancaster pa je lani znašal približno 28,1 milijona evrov. FOTO: Pool/reuters

Nekateri člani kraljeve družine zaslužijo precej iz vojvodstev. FOTO: Pool Via Reuters

Nekateri člani kraljeve družine zaslužijo precej iz vojvodstev. FOTO: Pool Via Reuters

Buckinghamska palača formalno ni v lasti kraljeve družine. FOTO: Guliver/Getty Images

Buckinghamska palača formalno ni v lasti kraljeve družine. FOTO: Guliver/Getty Images

Neto premoženje kralja Karla III. je ocenjeno na približno 736 milijonov evrov, letni dohodek iz vojvodstva Lancaster pa je lani znašal približno 28,1 milijona evrov. FOTO: Pool/reuters
Nekateri člani kraljeve družine zaslužijo precej iz vojvodstev. FOTO: Pool Via Reuters
Buckinghamska palača formalno ni v lasti kraljeve družine. FOTO: Guliver/Getty Images
I. R.
 4. 2. 2026 | 11:02
4:40
Člani britanske kraljeve družine ne prejemajo tradicionalne plače kot večina zaposlenih. Namesto tega njihove stroške krije kombinacija javnih sredstev, dohodkov z zasebnih posestev ter iz osebnih dediščin in naložb. Ocenjujejo, da ima britanska kraljeva družina premoženje v vrednosti več milijard evrov. Čeprav formalno nimajo v lasti nepremičnin, kot je Buckinghamska palača, imajo zasebne portfelje nepremičnin, umetnin, nakita in drugih dragocenosti, zaradi česar je njihova osebna neto vrednost v večmilijonskem razponu dolarjev. Financiranje je odvisno od statusa posameznega člana, predvsem od tega, ali ima vlogo tako imenovanega »delovnega« člana kraljeve družine.

Stroške kraljeve družine krije kombinacija javnih sredstev, dohodkov z zasebnih posestev ter osebnih dediščin in naložb.

Osrednji mehanizem za financiranje monarhije je tako imenovani sovereign grant – letni dohodek iz državnega proračuna, namenjen kritju uradnih dolžnosti monarha. Ta sredstva se uporabljajo za vzdrževanje palač, financiranje uradnih potovanj in javnih dogodkov. Po dostopnih informacijah naj bi se sovereign grant v fiskalnem letu 2026/2027 povečal za približno 60 milijonov dolarjev, piše tportal. Poleg tega nekateri člani kraljeve družine zaslužijo precej iz vojvodstev, velikih dednih zemljiških posestev, ki vsako leto prinašajo milijone dolarjev. Ta dohodek se uporablja za zasebne, uradne in humanitarne stroške ter pogosto krije stroške drugih delovnih družinskih članov. Na primer, vojvodstvo Lancaster, ki pripada kralju Karlu III., se uporablja predvsem za kritje stroškov drugih članov kraljeve družine.

Na vrhu je kralj

In kdo so najbogatejši člani družine? Na vrhu seznama je, kot je bilo pričakovati, monarh. Glede na seznam najbogatejših posameznikov v Združenem kraljestvu, ki ga je leta 2025 objavil The Sunday Times, je neto premoženje kralja Karla III. ocenjeno na približno 736 milijonov evrov. Njegov letni dohodek iz vojvodstva Lancaster je lani znašal približno 28,1 milijona evrov. Potem ko je princ William leta 2022 prevzel naziv valižanskega princa, je ob očetovem vzponu na prestol podedoval tudi vojvodstvo Cornwall. Dohodek s tega obsežnega posestva je lani prav tako dosegel osemmestno vsoto, kar je le nekoliko manj kot dohodek kralja. Glede na letno poročilo vojvodstva je Cornwall ustvaril presežek v višini približno 26,3 milijona evrov. Ko bo Williamov sin, princ George, nekega dne postal prvi v vrsti za prestol, bo vojvodstvo prešlo nanj.

Nekateri člani kraljeve družine zaslužijo precej iz vojvodstev. FOTO: Pool Via Reuters
Nekateri člani kraljeve družine zaslužijo precej iz vojvodstev. FOTO: Pool Via Reuters

90-letni princ Edward, bratranec pokojne kraljice Elizabete II. in vojvode Kentskega, je eden najstarejših zaposlenih članov kraljeve družine. Desetletja je prejemal sredstva iz programa sovereign grant za kritje stroškov svojih uradnih dolžnosti. Glede na raziskavo, objavljeno v The Guardianu leta 2023, je v življenju prejel približno 20,7 milijona evrov uradnih plačil. Glede na dolžino njegove službe, ki sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, je ta znesek precej manjši od letnih dohodkov Karla in Williama. Ista študija Guardiana ocenjuje, da je princesa Ana, hči kraljice Elizabete II., v 51 letih opravljanja uradnih dolžnosti prejela približno 19,1 milijona evrov. To pomeni, da so njeni povprečni letni uradni stroški, vključno z osebjem in potovanji, znašali približno 374.000 evrov. Znana je kot najbolj aktivna članica kraljeve družine, saj je med letoma 2002 in 2022 organizirala več kot 11.000 uradnih dogodkov, njena angažiranost daleč presega večino drugih družinskih članov.

Brat kralja Karla in princese Ane, princ Edvard, vojvoda Edinburški, je od leta 1982 iz uradnih virov prejel približno 7,5 milijona evrov, ocenjuje Guardian. To pomeni, da je za kritje stroškov uradnih dolžnosti prejel približno 200.000 evrov na leto. Princ Harry in Meghan Markle od leta 2020 nista prejela sredstev iz programa sovereign grant. Medtem ko je bil Harry še vedno aktivni član kraljeve družine, je bil financiran prek vojvodstva Cornwall in programa sovereign grant, tako kot njegov brat, povzema portal n1.hr.

Buckinghamska palača formalno ni v lasti kraljeve družine. FOTO: Guliver/Getty Images
Buckinghamska palača formalno ni v lasti kraljeve družine. FOTO: Guliver/Getty Images

kraljeva družinaVelika Britanijakralj Karel III.premoženje
