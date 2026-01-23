  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZ BESED

Oster rez: britanska princesa ne govori z očetom

Z odločitvijo je princesa Eugenie kraljevemu bratu zlomila srce.
FOTO: Alan Crowhurst/Gettyimages
FOTO: Alan Crowhurst/Gettyimages
M. Fl.
 23. 1. 2026 | 13:25
A+A-

Britanska princesa Eugenie naj bi po dolgotrajnih debatah o njegovem odnosu s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom prekinila vsak stik z očetom, nekdanjim princem Andrewem. Ta je po navedbah tabloida The Sun močno prizadet zaradi odtujenosti od svoje mlajše hčerke. 35-letna Eugenie zavrača vsak pogovor z njim in ga z družino tudi med božičnimi prazniki ni obiskala. Vir je za Mail on Sunday povedal: »Nobene komunikacije ni, nič. To je raven kot pri Brooklynu Beckhamu, popolnoma ga je izločila iz svojega življenja.«

 

Vir je še dodal: »Njena sestra, princesa Beatrice, hodi po tanki meji, saj ne želi popolnoma prekiniti stikov z očetom, hkrati bi rada ostala blizu kraljevi družini. V tem trenutku nimata rednih in tesnih odnosov, a Eugenie z njim sploh ne govori. The Anti-Slavery Collective je dobrodelna organizacija, ki jo je ustanovila in se bori proti spolni trgovini ter zavzema prav za odpravo vsega, kar se očita njenemu očetu.«

Ni torej presenetljivo, da princesa ni zadovoljna z očetovim zavračanjem, da bi se opravičil žrtvam Jeffreyja Epsteina. Njena starejša sestra Beatrice sicer skuša ohraniti stike z njim. Vendar je težko vzdrževati odnos, hkrati pa ohraniti svoj ugled v kraljevi družini. Prejšnji mesec je Beatrice povabila Andrewa na krst svoje 11-mesečne hčerke Athene v Londonu, vendar princ ni prisostvoval praznovanju, ki je sledilo v pubu. Ni znano, ali je Beatrice med krstom svoje nečakinje govorila z očetom.

Andrew je bil oktobra, ko so mu bili odvzeti vsi kraljevi nazivi,  izseljen iz rezidence  Royal Lodge na posestvu Windsor. Do velike noči bo prebival v manjšem poslopju na posesti Sandringham, nato pa se preselil na kmečko posest  Marsh Farm, pravijo viri iz palače.  Andrew, ki je moral ob izgubi naslovov oktobra odpovedati najemno pogodbo za Royal Lodge, še vedno zavrača kakršno koli krivdo.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
14. 1. 2026 | 09:00
Bulvar  |  Suzy
BRITANSKI DVOR

Britanski dvor: intimni krst hčerke princese Beatrice (Suzy)

Slovesnost ni vključevala višjih članov kraljeve družine, kar je poudarilo intimnost dogodka.
24. 12. 2025 | 21:00
Bulvar  |  Tuji trači
STALIŠČE JE JASNO

Princ William je sprejel odločitev: usoda princes Beatrice in Eugenie

Njegova žena ju je povabila na letošnji božični koncert.
8. 12. 2025 | 06:00

Več iz teme

britanski princ Andrewprincesa Beatriceprincesa Eugenie
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
BREZ BESED

Oster rez: britanska princesa ne govori z očetom

Z odločitvijo je princesa Eugenie kraljevemu bratu zlomila srce.
23. 1. 2026 | 13:25
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRISTOJI MU

Stric Bojan Cvjetićanin: že pridno vadi (Suzy)

Zaveda se, da bo odgovoren očka.
23. 1. 2026 | 13:00
12:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To delate narobe: tako očistite in ohranite lesene kuhinjske pripomočke

Kako pravilno čistiti in negovati lesene kuhalnice, deske za rezanje in nože? Preverite preproste nasvete za čiščenje in oljenje lesa v kuhinji.
23. 1. 2026 | 12:55
12:40
Lifestyle  |  Astro
POVEŽIMO SE S SABO

To je smisel meditacije

Ko se naučimo biti doma v sebi, nas nič ne more zlahka odnesti.
23. 1. 2026 | 12:40
12:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKI MITI

Jajc lahko užijemo pet na dan, a samo, če so takšna (po mnenju naturopatinje)

»Da jajca dvignejo holesterol, je čista laž,« pravi priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, ki nam je razkrila, zakaj je to živilo tako nujno za zdravje pozimi.
Barbara Kotnik23. 1. 2026 | 12:20
12:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Saj ni res, pa je! Ukradli vozilo pogrebne službe. Je bil v njem tudi pokojnik?

Ponoči so ukradli mrliški avtomobil Pogrebne službe Mežica.
23. 1. 2026 | 12:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki