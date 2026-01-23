Oster rez: britanska princesa ne govori z očetom

Britanska princesa Eugenie naj bi po dolgotrajnih debatah o njegovem odnosu s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom prekinila vsak stik z očetom, nekdanjim princem Andrewem. Ta je po navedbah tabloida The Sun močno prizadet zaradi odtujenosti od svoje mlajše hčerke. 35-letna Eugenie zavrača vsak pogovor z njim in ga z družino tudi med božičnimi prazniki ni obiskala. Vir je za Mail on Sunday povedal: »Nobene komunikacije ni, nič. To je raven kot pri Brooklynu Beckhamu, popolnoma ga je izločila iz svojega življenja.«

Vir je še dodal: »Njena sestra, princesa Beatrice, hodi po tanki meji, saj ne želi popolnoma prekiniti stikov z očetom, hkrati bi rada ostala blizu kraljevi družini. V tem trenutku nimata rednih in tesnih odnosov, a Eugenie z njim sploh ne govori. The Anti-Slavery Collective je dobrodelna organizacija, ki jo je ustanovila in se bori proti spolni trgovini ter zavzema prav za odpravo vsega, kar se očita njenemu očetu.«

Ni torej presenetljivo, da princesa ni zadovoljna z očetovim zavračanjem, da bi se opravičil žrtvam Jeffreyja Epsteina. Njena starejša sestra Beatrice sicer skuša ohraniti stike z njim. Vendar je težko vzdrževati odnos, hkrati pa ohraniti svoj ugled v kraljevi družini. Prejšnji mesec je Beatrice povabila Andrewa na krst svoje 11-mesečne hčerke Athene v Londonu, vendar princ ni prisostvoval praznovanju, ki je sledilo v pubu. Ni znano, ali je Beatrice med krstom svoje nečakinje govorila z očetom.

Andrew je bil oktobra, ko so mu bili odvzeti vsi kraljevi nazivi, izseljen iz rezidence Royal Lodge na posestvu Windsor. Do velike noči bo prebival v manjšem poslopju na posesti Sandringham, nato pa se preselil na kmečko posest Marsh Farm, pravijo viri iz palače. Andrew, ki je moral ob izgubi naslovov oktobra odpovedati najemno pogodbo za Royal Lodge, še vedno zavrača kakršno koli krivdo.