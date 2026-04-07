Britanska vlada raperju ne dovoli v državo: »Njegova pristnost ni v javnem interesu«

Britanska vlada je po ostrih odzivih na načrtovani nastop ameriškega raperja Kanyeja Westa, ki je zdaj znan kot Ye, na poletnem londonskem festivalu Wireless zavrnila dovoljenje za potovanje v Veliko Britanijo, zaradi česar so sedaj tudi odpovedali sam festival. Razlog za zavrnitev vstopa na Otok so raperjeve pretekle antisemitske izjave. West je v zadnjih letih buril duhove z vrsto antisemitskih, rasističnih in pronacističnih izjav.

Organizatorji festivala Wireless so v odzivu po poročanju britanskega BBC navedli, da je britansko ministrstvo za notranje zadeve Yeju odreklo dovoljenje za vstop v Združeno kraljestvo, zaradi česar so festival Wireless odpovedali, vsem, ki so vstopnice za festival že kupili, pa bodo kupnino tudi vrnili. »Antisemitizem v vseh oblikah je odvraten, zavedamo pa se tudi resničnega in osebnega vpliva, ki so ga imele te zadeve. Kot je danes povedal Ye, priznava, da besede same niso dovolj, kljub temu pa še vedno upa, da bo dobil priložnost za začetek dialoga z judovsko skupnostjo v Veliki Britaniji,« so še sporočili.

Britansko notranje ministrstvo je davi za BBC potrdilo, da je raper v ponedeljek preko spleta vložil prošnjo za potovanje v Združeno kraljestvo. Ob tem so navedli, da je bila odločitev o zavrnitvi izdaje dovoljenja sprejeta na podlagi tega, da njegova prisotnost »ne bi bila v javnem interesu«. West je prav tako davi sporočil, da bi bil hvaležen, če bi se po polemiki glede njegovega nastopa na londonskem festivalu lahko srečal s člani judovske skupnosti v Združenem kraljestvu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je 48-letni West ponudbo podal, ko sta se velika proizvajalca pijač Pepsi in Diageo odločila, da se umakneta iz sponzorstva festivala v britanski prestolnici. Britanski premier Keir Starmer je bil že pred tem kritičen do Westovega nastopa na Otoku in je konec minulega tedna izjavil, da je »antisemitizem v kakršni koli obliki zavržen in se mu je treba odločno upreti, kjerkoli se pojavi«.