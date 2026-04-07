NOČEJO GA

Britanska vlada raperju ne dovoli v državo: »Njegova pristnost ni v javnem interesu«

Razlog so njegove antisemitske, rasistične in pronacistične izjave.
Z nepremišljenimi izjavami si je že večkrat nakopal težave. FOTO: Hector Retamal/Afp
Z nepremišljenimi izjavami si je že večkrat nakopal težave. FOTO: Hector Retamal/Afp
STA, B. K. P.
 7. 4. 2026 | 17:10
 7. 4. 2026 | 17:10
2:12
A+A-

Britanska vlada je po ostrih odzivih na načrtovani nastop ameriškega raperja Kanyeja Westa, ki je zdaj znan kot Ye, na poletnem londonskem festivalu Wireless zavrnila dovoljenje za potovanje v Veliko Britanijo, zaradi česar so sedaj tudi odpovedali sam festival. Razlog za zavrnitev vstopa na Otok so raperjeve pretekle antisemitske izjave. West je v zadnjih letih buril duhove z vrsto antisemitskih, rasističnih in pronacističnih izjav. 

Organizatorji festivala Wireless so v odzivu po poročanju britanskega BBC navedli, da je britansko ministrstvo za notranje zadeve Yeju odreklo dovoljenje za vstop v Združeno kraljestvo, zaradi česar so festival Wireless odpovedali, vsem, ki so vstopnice za festival že kupili, pa bodo kupnino tudi vrnili. »Antisemitizem v vseh oblikah je odvraten, zavedamo pa se tudi resničnega in osebnega vpliva, ki so ga imele te zadeve. Kot je danes povedal Ye, priznava, da besede same niso dovolj, kljub temu pa še vedno upa, da bo dobil priložnost za začetek dialoga z judovsko skupnostjo v Veliki Britaniji,« so še sporočili.

Britansko notranje ministrstvo je davi za BBC potrdilo, da je raper v ponedeljek preko spleta vložil prošnjo za potovanje v Združeno kraljestvo. Ob tem so navedli, da je bila odločitev o zavrnitvi izdaje dovoljenja sprejeta na podlagi tega, da njegova prisotnost »ne bi bila v javnem interesu«. West je prav tako davi sporočil, da bi bil hvaležen, če bi se po polemiki glede njegovega nastopa na londonskem festivalu lahko srečal s člani judovske skupnosti v Združenem kraljestvu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je 48-letni West ponudbo podal, ko sta se velika proizvajalca pijač Pepsi in Diageo odločila, da se umakneta iz sponzorstva festivala v britanski prestolnici. Britanski premier Keir Starmer je bil že pred tem kritičen do Westovega nastopa na Otoku in je konec minulega tedna izjavil, da je »antisemitizem v kakršni koli obliki zavržen in se mu je treba odločno upreti, kjerkoli se pojavi«.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
