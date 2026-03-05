Britney Spears noč preživela za zapahi!

Policisti so v Kaliforniji aretirali nekdanjo pop princesko Britney Spears. Zvezdnica, ki se je zadnja leta v veliki meri umaknila iz javnega življenja naj bi vozila pod vplivom alkohola, piše Daily Mail. Mamo dveh že odraslih otrok so policisti v pridržanje odpeljali v sredo okrog 21.30 po lokalnem času, za rešetkami pa je morala preživeti noč. Zaradi vožnje pod vplivom opojnih substanc se bo morala 4. maja zglasiti tudi na sodišču, v Kaliforniji pa so kazni za vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog precej hude. Že ko je bila aretirana, so ji policisti odvzeli vozniško dovoljenje, kar je standardni postopek v tej zvezdni državi, sodišče pa ji lahko naloži še zaporno kazen, plačilo okrog 1000 evrov globe ter obvezne delavnice o škodljivosti alkohola in prepovedanih drog. Osebe, ki jih policisti zalotijo med vožnjo pod vplivom alkohola morajo običajno obiskovati tudi obvezne delavnice za odvajanje od alkohola. Kaj od omenjenega bo doletelo 44-letno pevko, bo znano maja.

Paparaci so problematično zvezdnico sicer že prejšnji mesec ujeli med kršenjem zakona, saj je med vožnjo uporabljala mobilni telefon. V Kaliforniji to ni le prometni prekršek, temveč kaznivo dejanje, a je imela Spearsova takrat srečo, da je med početjem niso zalotili policisti. Z njimi je sicer imela že večkrat opravka. Leta 2007 je z avtomobilom trčila v parkiran avto in pobegnila s kraja nesreče, eno leto pozneje so jo ustavili, ko je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, leta 2023 pa so njen dom obiskali policisti po tem, ko jih je nekdo obvestil o skrb vzbujajočem videoposnetku, ki se je znašel na družabnih omrežjih in na katerem zvezdnica vrti kuhinjske nože.