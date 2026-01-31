  • Delo d.o.o.
DRUŽINSKE ZDRAHE

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz: ponudba, ki se ji je težko upreti

Po poročanju britanskih medijev se mlada zakonca dogovarjata z založbo, ki je izdala spomine princa Harryja.
FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
M. Fl.
 31. 1. 2026 | 06:00
5:54
Družinski spor znotraj klana Beckham je za Brooklyna Beckhama in njegovo ženo Nicolo Peltz dobil novo, potencialno zelo donosno razsežnost. Dogovarjala naj bi se namreč z založbo Penguin Random House, ki je izdala spomine princa Harryja Rezerva. Njuna knjiga bi podrobno razkrila njuno različico družinskega razkola, o katerem govori domala ves svet, z njo bi bilo pod drobnogledom javnosti tudi odraščanje mladih zakoncev.

Harryjevi spomini so dosegli izjemen uspeh in so s tem še dodatno spodbudili zanimanje založnikov za izpovedi članov ene najbolj znanih družin današnjega časa, o kateri se te dni nenehno govori. Spomnimo: Rezerva je bila v prvih 24 urah prodaje prodana v več kot 1,4 milijona izvodih, s čimer je postala najhitreje prodajana neleposlovna knjiga v zgodovini, več mesecev je kraljevala na svetovnih lestvicah uspešnic in založniku prinesla ogromne dobičke. Zato ni presenetljivo, da Penguin Random House vidi podoben potencial v družinski drami Beckhamovih.

Po pisanju časopisa The Mirror je založnik mlademu paru pripravljen, če bi povedal svojo plat zgodbe o zaostrenih odnosih z Davidom in Victorio Beckham, ponuditi večmilijonski honorar. Zanimanje za knjigo se je še povečalo potem, ko je Brooklyn, ki se v zadnjih letih poskuša uveljaviti kot kuharski mojster, pred nedavnim objavil dolgo izjavo, v kateri je jasno povedal, da ne načrtuje sprave s staršema. Za zdaj gre zgolj za ugibanja in informacije dobro obveščenih virov, saj niti Penguin Random House niti Brooklyn in Nicola uradno niso potrdili, da bo knjiga res izšla. Vse bolj pa je jasno, da ne gre za osamljen primer. Nasprotno, gre za pojav, ki mu smo priča že več let in se ponavlja med najbolj znanimi družinami na svetu. Z drugimi besedami: družinske krize se vse redkeje rešujejo zasebno, temveč na straneh knjig, ki postajajo svetovne uspešnice.

Tašča in vplivna družina

Medtem ko se o knjigi Brooklyna in Nicole, ki naj bi razkrila ozadje njunega spora z Davidom in Victorio Beckham, za zdaj le ugiba, je javnost že imela priložnost izvedeti nekatere manj znane podrobnosti o tem vplivnem paru. Razkrite so bile v kontroverzni biografiji Hiša Beckham: denar, seks in moč (The House of Beckham: Money, Sex and Power), ki jo je leta 2024 napisal in izdal britanski biograf slavnih, Tom Bower. Ta je brez zadržkov seciral njun zakon, moč in javno podobo. V njej med drugim piše, da naj bi Victoria moža Davida po prvih zapisih o njegovi nezvestobi udarila v obraz. Leta 2016 naj bi bil njun zakon, trdi Bower, v tako globoki krizi, da sta zakonca komajda sploh še govorila drug z drugim. To je le nekaj najbolj pikantnih trditev, ki jih je o njiju zapisal.

Knjiga je bila v medijih opisana kot simfonija zlobe in srhljiv portret para, ujetega v nekakšen pakt s hudičem, avtor pa se dotakne tudi otrok Victorie in Davida, še posebej Brooklyna, odlomki z njim so zaradi eskalacije spora znova v ospredju. Avtor, nekdanji novinar BBC-jeve oddaje Panorama, ki je napisal biografije Mohameda Al-Fayeda, Simona Cowella, Susseksov in drugih, Beckhamovim ni prav nič prizanesel. Nasprotno, prikazuje jih kot nečimrno, z močjo in podobo obsedeno elito ter trdi, da poosebljajo površnost sodobne slave. Delo je po mnenju kritikov resno načelo ugled britanske blagovne znamke, znane kot Posh in Becks, poroča Standard.

Bower je nedavno napovedal tudi novo izdajo knjige Maščevanje: Meghan, Harry in vojna med Windsorji (Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors) iz leta 2022, ki bi se lahko izkazala za prav tako uničujočo. Trdi namreč, da je zakon vojvode in vojvodinje Susseških v nevarni krizi, obremenjen z nenehnimi spori, občutki ranljivosti in skoraj obsesivno potrebo po boju proti vsem, ki jih dojemata kot sovražnike. »Že zdaj imam veliko novega gradiva in mislim, da ves svet želi nove vpoglede,« je avtor povedal za Daily Record ter njuno zgodbo opisal kot neverjetno edinstveno in brez primere. »To je par, ki se nenehno bori, sta neizčrpna, nemirna in prav to ju dela tako fascinantna.«

Tom Bower FOTO: Profimedia
Tom Bower FOTO: Profimedia

Njegova prva knjiga o Harryju in Meghan je sprožila burne odzive, a Bower zdaj namiguje, da so se v zadnjih štirih letih razmere še zaostrile. »Boj za preživetje in boj za maščevanje iz tedna v teden postajata vse intenzivnejša,« trdi in dodaja, da so mnogi, ki so sprva dvomili  v prvo knjigo, danes stopili na njegovo stran. V tej zgodbi lahko potegnemo posebno zanimivo vzporednico med dvema slavnima družinama.

Beckhamovi in Susseksi

Za razliko od Bowerjevih knjig, ki ponujajo hladen, raziskovalen pogled zunanjega opazovalca, bi bila knjiga Brooklyna in Nicole, če bo do nje prišlo, čustvena izpoved iz prve roke. Tako kot so Harryjevi spomini Rezerva spremenili način, kako javnost dojema britansko kraljevo družino, bi lahko tudi Beckhamovi doživeli svoj trenutek Rezerve, v katerem sin javno spregovori o občutkih prizadetosti, ponižanja in o razlogih za popolno prekinitev odnosov s starši. V središču vseh teh zgodb so skoraj isti protagonisti: slavni pari in družine, ki so desetletja skrbno gradili popolno podobo, zdaj pa se soočajo z dejstvom, da vse težje nadzorujejo pripoved o samih sebi.

Visoka cena

Ogromen interes velikih založb glede na zanimanje javnosti ni presenetljivo. Vir, seznanjen s podrobnostmi pogajanj trdi, da se založniki ne čutijo dolžne ščititi podobe Davida in Victorie Beckham ter da so pripravljeni plačati visoko ceno, da bi Brooklyn povedal prav vse podrobnosti. »Če Brooklyn res verjame, da ima dovolj gradiva za tristo strani dolgo knjigo, so njegove možnosti pri založnikih praktično neomejene,« je sklenil vir.

