  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASLEDNJA STOPNIČKA

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz pripravljena ustvariti družino

Vir blizu paru je potrdil, da razmišljata o posvojitvi.
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
M. Fl.
 9. 2. 2026 | 13:25
 9. 2. 2026 | 13:47
3:07
A+A-

Brooklyn in Nicola Peltz-Beckham sta pripravljena ustvariti lastno družino in posvojiti otroka, poroča Mirror. Par je že prej javno govoril o želji po otrocih, v času vse globljega razkola med Brooklynom in njegovimi starši, Davidom in Victorio Beckham, pa naj bi se resno pogovarjala o posvojitvi. Potem ko je Brooklyn v ostri izjavi nedavno sporočil, da se ne namerava spraviti s starši, je razkril tudi željo, da bi z ženo vzgajala otroke. Vir, ki je blizu paru, je potrdil, da oba razmišljata o posvojitvi, saj bi rada veliko družino. »Oba se zavedata, da prihajata iz sveta nepredstavljivih privilegijev, zato si močno želita nekaj vrniti in otroku v neugodnem položaju ponuditi najboljše možno življenje. O tem sta se zelo temeljito pogovarjala,« je vir povedal za The Sun.

Dodal je, da je Brooklyn v svoji izjavi omenil otroke in prihodnjo družino ter da sta bili to dve zelo premišljeni formulaciji. Medtem ko v družinskem sporu v družini Beckham ni videti znakov sprave, bi vsaka odločitev glede otrok lahko popolnoma izključila Davida in Victorio. Vir trdi, da bi ju globoko prizadelo, če ne bi bila vključena v življenja prihodnjih vnukov. »Misel, da bi o posvojenem otroku brala na Instagramu, je zanju nepredstavljiva, a žal zelo realna možnost,« je dodal vir. Brooklyn je svojo izjavo prejšnji mesec zaključil z besedami: »Vse, kar si želiva, je mir, zasebnost in sreča za naju in najino prihodnjo družino.« Nicola je že leta 2022 v intervjuju pojasnila, kako zelo si Brooklyn želi ustvariti družino. Potem ko je pohvalila njegovo sestro Harper, je za The Times dejala: »On bi takoj rad otroke.« Dodala je, da bi sama rada počakala nekaj let: »Definitivno si želiva veliko družino. On ima tri brate in sestro, jaz pa sedem sorojencev,« je takrat povedala Nicola.

Namignila je tudi na svojo željo, da bi nekoč posvojila otroka. Na vprašanje, ali bi imela osem otrok, je odgovorila: »To je veliko, ampak … ne vem. Nekaj otrok želiva posvojiti in imeti nekaj svojih. To so najine sanje.« Brooklyn je nedavno prekril tetovažo, posvečeno očetu, in tako s še eno potezo iz svojega življenja odstranil starše. Pred dnevi so nadobudnega kuharja videli, kako za roko drži ženo, pozorni opazovalci pa so opazili, da se je črnilo na njegovi desni roki spremenilo. Tetovaža je sprva prikazovala sidro z besedo oče na sredini, vendar je lasersko odstranil napis. »Želel je, da izgine,« je vir povedal za The Sun in nadaljeval: »Toliko je bolečine in zamer, da obdržati takšna posvetila ne bi bilo iskreno.« Domneva se, da je to zadnje v nizu družinskih posvetil, ki so izginila, prej naj bi prekril tetovažo na prsih, posvečeno svoji materi.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKI SPORI

Škandal v družini Gordona Ramsayja: kuhar razkril podrobnosti spora

Potem ko na poroki hčerke slavnega kuharja ni bilo družine ženina, je Gordon Ramsay pojasnil, kaj je v ozadju.
7. 2. 2026 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKI SPOR

»Držite se hudičevo stran od tega!« Glede spora v družini Beckham se je oglasil oče Nicole Peltz

Oče Nicole, Nelson Peltz, je prvič javno spregovoril o zelo odmevnem družinskem sporu svojega zeta Brooklyna Beckhama z njegovo družino.
5. 2. 2026 | 14:25

Več iz teme

Brooklyn BeckhamdružinaotrociNicola Peltz
ZADNJE NOVICE
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Te napake v kuhinji dela skoraj vsak Slovenec – četrta vam lahko zagreni vsak obrok

Nepravilna postavitev, premalo svetlobe ali napačna napa lahko vplivajo na uporabnost kuhinje. Odkrijte najpogostejše napake in rešitve.
9. 2. 2026 | 14:00
13:45
Razno
BURNO ZAKULISJE

Romi protest odpovedali v zadnjem trenutku, župan Macedoni pojasnjuje svoje

Protest so odpovedali, napetosti ostajajo.
9. 2. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NASLEDNJA STOPNIČKA

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz pripravljena ustvariti družino

Vir blizu paru je potrdil, da razmišljata o posvojitvi.
9. 2. 2026 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Kočevska Roma, ki sta prebutala ribniškega župana, dobila nizko zaporno kazen (FOTO)

Sodnica je sporočila, da v tem konkretnem primeru ne gre za to, ali je nekdo pripadnik romske skupnosti ali ne.
Aleksander Brudar9. 2. 2026 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
POHOD

Domačini na stežaj odprli zidanice! S cvičkom in dobro voljo med vinogradi (FOTO)

Na jubilejnem pohodu ni manjkalo pristne dolenjske gostoljubnosti in ljubezni do vinskega posebneža.
Drago Perko9. 2. 2026 | 12:45
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Policisti ga našli v Dobruški vasi, ovadba za 29-letnico in še šest osumljencev

Leseni voz izginil s kmetije.
9. 2. 2026 | 12:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki