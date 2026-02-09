Brooklyn Beckham in Nicola Peltz pripravljena ustvariti družino

Brooklyn in Nicola Peltz-Beckham sta pripravljena ustvariti lastno družino in posvojiti otroka, poroča Mirror. Par je že prej javno govoril o želji po otrocih, v času vse globljega razkola med Brooklynom in njegovimi starši, Davidom in Victorio Beckham, pa naj bi se resno pogovarjala o posvojitvi. Potem ko je Brooklyn v ostri izjavi nedavno sporočil, da se ne namerava spraviti s starši, je razkril tudi željo, da bi z ženo vzgajala otroke. Vir, ki je blizu paru, je potrdil, da oba razmišljata o posvojitvi, saj bi rada veliko družino. »Oba se zavedata, da prihajata iz sveta nepredstavljivih privilegijev, zato si močno želita nekaj vrniti in otroku v neugodnem položaju ponuditi najboljše možno življenje. O tem sta se zelo temeljito pogovarjala,« je vir povedal za The Sun.

Dodal je, da je Brooklyn v svoji izjavi omenil otroke in prihodnjo družino ter da sta bili to dve zelo premišljeni formulaciji. Medtem ko v družinskem sporu v družini Beckham ni videti znakov sprave, bi vsaka odločitev glede otrok lahko popolnoma izključila Davida in Victorio. Vir trdi, da bi ju globoko prizadelo, če ne bi bila vključena v življenja prihodnjih vnukov. »Misel, da bi o posvojenem otroku brala na Instagramu, je zanju nepredstavljiva, a žal zelo realna možnost,« je dodal vir. Brooklyn je svojo izjavo prejšnji mesec zaključil z besedami: »Vse, kar si želiva, je mir, zasebnost in sreča za naju in najino prihodnjo družino.« Nicola je že leta 2022 v intervjuju pojasnila, kako zelo si Brooklyn želi ustvariti družino. Potem ko je pohvalila njegovo sestro Harper, je za The Times dejala: »On bi takoj rad otroke.« Dodala je, da bi sama rada počakala nekaj let: »Definitivno si želiva veliko družino. On ima tri brate in sestro, jaz pa sedem sorojencev,« je takrat povedala Nicola.

Namignila je tudi na svojo željo, da bi nekoč posvojila otroka. Na vprašanje, ali bi imela osem otrok, je odgovorila: »To je veliko, ampak … ne vem. Nekaj otrok želiva posvojiti in imeti nekaj svojih. To so najine sanje.« Brooklyn je nedavno prekril tetovažo, posvečeno očetu, in tako s še eno potezo iz svojega življenja odstranil starše. Pred dnevi so nadobudnega kuharja videli, kako za roko drži ženo, pozorni opazovalci pa so opazili, da se je črnilo na njegovi desni roki spremenilo. Tetovaža je sprva prikazovala sidro z besedo oče na sredini, vendar je lasersko odstranil napis. »Želel je, da izgine,« je vir povedal za The Sun in nadaljeval: »Toliko je bolečine in zamer, da obdržati takšna posvetila ne bi bilo iskreno.« Domneva se, da je to zadnje v nizu družinskih posvetil, ki so izginila, prej naj bi prekril tetovažo na prsih, posvečeno svoji materi.