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Brooklyn Beckham ponižal sestro in starše

Najstarejši sin iz družine Beckham starša obtožuje, da sta izkoristila najmlajšo članico Harper.
FOTO: Andrew Kelly/Reuters

FOTO: Andrew Kelly/Reuters

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Romeo Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham in Cruz Beckham FOTO: Profimedia

Romeo Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham in Cruz Beckham FOTO: Profimedia

FOTO: Andrew Kelly/Reuters
FOTO: Profimedia
Romeo Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham in Cruz Beckham FOTO: Profimedia
M. Fl.
 16. 6. 2026 | 13:25
4:37
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Najmlajšo članico družine Beckham so opazili, ko je neuspešno poskušala stopiti v stik s svojim bratom Brooklynom.  Njegov tiskovni predstavnik pa je obisk označil za še eno marketinško potezo znamke Beckham.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Harper Beckham se je namreč po slovesnosti, na kateri je njen oče David dobil zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih, v upanju, da ga bo prvič po več kot letu in pol osebno srečala, odpravila do bratovega doma. Kot so pokazale fotografije, se je morala razočarana vrniti do avtomobila, saj ji nihče ni odprl vrat. Namesto srečanja je za odtujenega starejšega brata pustila ročno napisano pismo, ki naj bi ga prebral ob vrnitvi v losangeleško vilo, kjer živi z ženo Nicolo Peltz, navaja The Mirror. »Ni težko razumeti, kako zelo je Harper prizadeta, ker njenega starejšega brata ni več ob njej,« je za medije povedal vir blizu družine Beckham. »Harper je izkoristila priložnost. Je pametno mlado dekle in ga pogreša, zato se je odločila, da se oglasi in preveri, ali ga lahko vidi. Na njeno žalost ni bilo nikogar doma. Naredila bi vse, da bi svojega brata dobila nazaj, ga videla in mu, kot nekoč izkazovala ljubezen.« Vendar pa Brooklynu ta gesta očitno ni bila všeč. Viri iz njegovega kroga so nepričakovani obisk označili za še eno slabo premišljeno potezo znamke Beckham, katere del ne želi več biti.

Brooklynov predstavnik je za medije povedal: »To, da so bili fotografi pripravljeni na kraju dogodka ravno v trenutku, ko je bilo pismo dostavljeno, pove vse: obisk je bil organiziran za kamere.« Istega dne so se Beckhamovi na slovesnosti ob odkritju zvezde David Beckham na Pločniku slavnih javnosti predstavili kot enotna družina. Takoj po dogodku se je Harper, še vedno oblečena v rožnato obleko, z družinskim voznikom odpravila do bratovega domae, saj je vedela, da je oddaljen le nekaj kilometrov.

Romeo Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham in Cruz Beckham FOTO: Profimedia
Romeo Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham in Cruz Beckham FOTO: Profimedia

Pri tem naj bi imela podporo staršev, Victorie  in Davida Beckhama, ki si menda želita, da spor z Brooklynom ne bi prizadel njegovih odnosov z brati in sestro. Po navedbah virov sta Victoria in David sprejela dejstvo, da Brooklyn trenutno ne želi komunicirati z njima, ne želita pa, da bi zaradi družinskega spora trpeli še drugi družinski člani. Ko je Harper skušala ponuditi roko sprave, Brooklyna in Nicole ni bilo doma. Kmalu po objavi fotografij je na družbenih omrežjih objavil fotografijo iz New Yorka in s tem pokazal, da sploh ni bil v Los Angelesu. Z Nicolo sta po njegovem nastopu na festivalu Tribeca  ostala na vzhodni obali ZDA. Ali je bila odločitev sprejeta zato, da bi se izognila srečanju z družino, ni znano.

To sicer ni bil prvi poskus Brooklynovih sorojencev, da bi obnovili stik z njim. Tako Harper kot njegova brata Romeo in Cruz so v objavah in intervjujih večkrat poudarili, da ga bodo sprejeli nazaj, kadar koli bo pripravljen. Le nekaj ur pred slovesnostjo na Hollywoodskem pločniku slavnih je Romeo na vprašanje fotografa, ali se bo Brooklyn udeležil dogodka, odgovoril: »Upam, da bo. Radi ga imamo. Radi ga imamo.«

V začetku leta je Brooklyn po mesecih ugibanj objavil obsežno izjavo na instagramu, v kateri je sporočil, da prekinja stike s svojo družino. Starše je obtožil, da so nadzorovali njegovo življenje, skušali škodovati njegovemu zakonu z Nicolo in negativno vplivali na njegovo duševno zdravje, vse z namenom ohranjanja »znamke Beckham«. Med drugim je zapisal: »Leta sem molčal in si prizadeval, da bi te zadeve ostale zasebne. Žal so moji starši in njihova ekipa še naprej komunicirali z mediji, zato nimam druge izbire, kot da spregovorim sam in povem resnico vsaj o nekaterih lažeh, ki so bile objavljene.«

Dodal je še: »Ne želim se pobotati z družino. Nihče me ne nadzoruje, prvič v življenju se postavljam zase. Moji starši so vse življenje nadzorovali zgodbo o naši družini v medijih.« Po njegovih besedah so bile javne objave na družbenih omrežjih, družinski dogodki in neiskreni odnosi del okolja, v katerem je odraščal. »Pred kratkim sem na lastne oči videl, kako daleč so pripravljeni iti, da bi v medije plasirali številne laži, pogosto na račun nedolžnih ljudi, samo zato, da bi ohranili svojo podobo. Toda verjamem, da resnica vedno pride na dan,« je zaključil.

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